Pınar Gültekin'in babası Bakanlık önünde oturma eylemi yapacak

Muğla'da öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, katil Cemal Metin Avcı'nın haksız tahrik indirimi ile 23 yıl hapis cezası almasının ardından Adalet Bakanlığı'nın önünde oturma eylemine başlayacağını söyledi.

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Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin 4 Temmuz'da Adalet Bakanlığı önünde oturma eylemine başlayacak.

2020 yılında öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, katil Cemal Metin Avcı'nın "haksız tahrik" indirimi ile 23 yıl hapis cezası almasının ardından Adalet Bakanlığı'nın önünde oturma eylemine başlayacak.

Baba Sıddık Gültekin, karar sonrası yaptığı açıklamada hukuk mücadelesini sürdüreceğini belirtmişti.

Gültekin, "Karşı taraf maddiyat açısından daha güçlüydü. Türkiye'de adalet yok, ölmüş. Verilen cezayı kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Cumhurbaşkanı hani bu işin takipçisi olacaktı? Bu, Dolmabahçe'de kadın cinayetlerine karşı verilen iftar yemeğine benzemez. Gelsin Muğla'da görsün, defalarca söyledik... Artık diyecek bir şey bulamıyoruz. Böyle adalet mi olur? Bir üniversite öğrencisini diri diri yakan birine 23 yıl ceza verilir mi? Ben artık isyan ediyorum, isyanım öyle büyük olacak ki 10 yıl herkes tarafından konuşulacak" demişti.

Gültekin, "Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Muz cumhuriyetinde değil. Yeter artık. Buradan kendimi yakmadan gitmeyeceğim. Kendimi yakmak istiyorum" diye konuşmuştu.