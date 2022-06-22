Pınar Gültekin'in babası Bakanlık önünde oturma eylemi yapacak

Muğla'da öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, katil Cemal Metin Avcı'nın haksız tahrik indirimi ile 23 yıl hapis cezası almasının ardından Adalet Bakanlığı'nın önünde oturma eylemine başlayacağını söyledi.Abone ol
Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin 4 Temmuz'da Adalet Bakanlığı önünde oturma eylemine başlayacak.
2020 yılında öldürülen üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, katil Cemal Metin Avcı'nın "haksız tahrik" indirimi ile 23 yıl hapis cezası almasının ardından Adalet Bakanlığı'nın önünde oturma eylemine başlayacak.
Baba Sıddık Gültekin, karar sonrası yaptığı açıklamada hukuk mücadelesini sürdüreceğini belirtmişti.
Gültekin, "Karşı taraf maddiyat açısından daha güçlüydü. Türkiye'de adalet yok, ölmüş. Verilen cezayı kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Cumhurbaşkanı hani bu işin takipçisi olacaktı? Bu, Dolmabahçe'de kadın cinayetlerine karşı verilen iftar yemeğine benzemez. Gelsin Muğla'da görsün, defalarca söyledik... Artık diyecek bir şey bulamıyoruz. Böyle adalet mi olur? Bir üniversite öğrencisini diri diri yakan birine 23 yıl ceza verilir mi? Ben artık isyan ediyorum, isyanım öyle büyük olacak ki 10 yıl herkes tarafından konuşulacak" demişti.
Gültekin, "Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Muz cumhuriyetinde değil. Yeter artık. Buradan kendimi yakmadan gitmeyeceğim. Kendimi yakmak istiyorum" diye konuşmuştu.
Ne olmuştu?
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu. Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmiş ve tutuklanmıştı. Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da soruşturma çerçevesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Yargılama sürerken Mertcan Avcı'nın tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti. Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davanın on üçüncü duruşmasında, sanık Cemal Metin Avcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, sanığın cezası uygulanan haksız tahrik indirimiyle 23 yıla indirilmişti. Mahkeme, Mertcan Avcı ve diğer sanıkların beraatine hükmetmişti.