Şahap Kavcıoğlu ihracatçılarla bir araya geliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Cuma günü ihracatçılarla bir toplantı gerçekleştirilecek.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Türk lirası reeskont kredilerinin kullanımı için gelen ihracatçıların döviz gelirlerinin '40+30' satışı şartını değerlendirmek üzere ihracatçılarla bir araya gelecek.

Bloomberg HT'nin haberine göre Toplantı Cuma günü 15'te İstanbul'da gerçekleştirilecek. Toplantı talebinin ihracatçılar tarafından geldiği belirtildi.

Geçen hafta Türk lirası reeskont kredilerinin vade ve faizinde değişikliğe gidilmişti. TCMB lira cinsi reeskont kredisi kullanacak ihracatçılar için vadeleri uzatırken faizleri de aşağı çekmişti.

Buna göre, TL reeskontun azami vadesi 360 gün, savunma sanayi için ise 720 gün oldu.

TL cinsinden reeskont faizleri, 0-90 gün için politika faizinin 300 baz puan, 91-180 gün için politika faizinin 200, 181-720 gün için politika faizinin 100 baz puan altında belirlendi.

TL reeskont kullanan firmalar kredi vadesine kadar gelen mal veya hizmet ihracı gelirlerinin yüzde 40’ını TCMB'ye, yüzde 30’unu bir bankaya satmayı ve satışı müteakip 1 ay süreyle döviz almamayı taahhüt etmesi de şart olarak getirildi.