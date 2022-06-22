Yunan'ın Bodrum'un burnunun dibinde yaptığına bakın! AA görüntüledi savaşa hazırlık

Ege Denizi'nde Onikiadalar olarak bilinen Batnoz, Lipsi, İleriye, Kelemez, İstanköy, İncirli, İstanbulya, İleki, Herke, Kerpe, Çoban, Sömbeki, Rodos ve Meis'in de olduğu bölgede statüsü belirsiz bazı kayalık alanlar, ada ve adacıklar da bulunuyor. Bunlardan biri olan ve İstanköy ile Kelemez arasında bulunan Keçi Adası, Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'ne en yakın ada.