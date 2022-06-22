Yunan'ın Bodrum'un burnunun dibinde yaptığına bakın! AA görüntüledi savaşa hazırlık
Yunanistan'ın, Bodrum Yarımadası'nın 8 kilometre güneybatısındaki Keçi Adası'nı (Pserimos) uluslararası hukuka aykırı silahlandırması ve burada asker bulundurması, Anadolu Ajansı (AA) tarafından görüntülendi. Eski Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanı emekli Kurmay Albay Gürsel Tokmakoğlu "Ya o bayrağı kaldır ya gerekeni yaparız" demek gerektiğini söyledi.
Ege Denizi'nde Onikiadalar olarak bilinen Batnoz, Lipsi, İleriye, Kelemez, İstanköy, İncirli, İstanbulya, İleki, Herke, Kerpe, Çoban, Sömbeki, Rodos ve Meis'in de olduğu bölgede statüsü belirsiz bazı kayalık alanlar, ada ve adacıklar da bulunuyor. Bunlardan biri olan ve İstanköy ile Kelemez arasında bulunan Keçi Adası, Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'ne en yakın ada.
Uluslararası hukuka göre, yerleşime kapalı olan, silahlandırılmaması gereken adalar arasında yer alan Keçi Adası, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in geçen günlerdeki ziyaretiyle gündeme geldi.
Yunan medyasında geniş yer bulan bu ziyaret sırasında Miçotakis, sosyal medya hesabından, adaya çizilen Yunan bayrağını "Ege'nin mavisi bayrağın mavisiyle buluşuyor." notuyla paylaştı.
Uydu fotoğraflarında adanın arkasındaki sahil kısmında bir helikopter pistinin daha olduğu görülüyor. Bu alana inen yolun da demir çapraz bariyerlerle kapatılmış olması fotoğraflara yansıyor.
Uluslararası hukukun ihlali AA kamerasında
Yunan unsurlarının Keçi Adası'ndaki yapılaşma çabası, adaya yerleştirilen askerler ve ağır silahlar AA tarafından görüntülendi.
Keçi Adası'nda, yakınından geçen tekne, yat ve gemilerden de rahatlıkla görülebilen alanın deniz tarafından girişinde helikopter pisti, devamında yolu kesen beton bariyer, birbirine benzer prefabrik 4 yapı, nöbet ve gözetleme kuleleri, vericiler, su depoları ve güneş enerjisi sistemleri yer alıyor.