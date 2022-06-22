BIST 2.569
DOLAR 17,35
EURO 18,28
ALTIN 1.028,12
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Anadolu Efes, Ante Zizic'i kadrosuna kattı

Anadolu Efes, Ante Zizic'i kadrosuna kattı

Anadolu Efes, İsrail ekibi Maccabi Playtika'dan ayrılan Hırvat basketbolcu Ante Zizic'i transfer etti.

Abone ol

Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki pivot ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Profesyonel kariyerine 2013'te Ribola Kastela'da başlayan Zizic, sonrasında Cibona, Gorica ve Darüşşafaka'da görev aldı. 2017'de Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Cleveland Cavaliers'a imza atan Zizic, 2020'de ise Maccabi Playtika'ya transfer oldu.

Hırvatistan Milli Takımı ile 2014'te Türkiye'nin ev sahipliğindeki 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük kürsüsüne çıkan Zizic, bir sene sonra 19 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda bu kez gümüş madalya kazandı.

THY Avrupa Ligi'nde geçen sezon 31 maça çıkan Zizic, 12,2 sayı, 5 ribaunt ortalamaları yakaladı. Hırvat pivot, İsrail liginde ise maç başına 10,4 sayı, 5,8 ribaunt üretti.

ÖNCEKİ HABERLER
Balkan Ninnisi Gülbahar kimdir kaç yaşında gerçekte kim oynuyor Deniz Gürkan dizileri
Balkan Ninnisi Gülbahar kimdir kaç yaşında gerçekte kim oynuyor Deniz Gürkan dizileri
Melih Mahmutoğlu 2 yıl daha Fenerbahçe Beko’da
Melih Mahmutoğlu 2 yıl daha Fenerbahçe Beko’da
Su saatine bakacağım diyerek kapıyı açtırdı genç kızı tanınmaz hale getirdi
Su saatine bakacağım diyerek kapıyı açtırdı genç kızı tanınmaz hale getirdi
Merih Öztürk kaç yaşında aslen nereli, hangi dizilerde rol aldı? Merih Öztürk sevgilisi var mı?
Merih Öztürk kaç yaşında aslen nereli, hangi dizilerde rol aldı? Merih Öztürk sevgilisi var mı?
Dünyanın gözü bu zirvede! Kırmızı hatta umutlandıran haber geldi
Dünyanın gözü bu zirvede! Kırmızı hatta umutlandıran haber geldi
Benzin ve motorine 3 gün üst üste indirim var! İki gün benzine üçüncü gün motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine 3 gün üst üste indirim var! İki gün benzine üçüncü gün motorine indirim geliyor
Şahap Kavcıoğlu ihracatçılarla bir araya geliyor
Şahap Kavcıoğlu ihracatçılarla bir araya geliyor
Kurbana kaç gün kaldı 2022 Kurban bayramı tarihi ne zaman?
Kurbana kaç gün kaldı 2022 Kurban bayramı tarihi ne zaman?
Dünya şampiyonu tekvandocu İrem Yaman İYİ Parti'de! Akşener, 'bize gıcık olanlar' deyip uyardı
Dünya şampiyonu tekvandocu İrem Yaman İYİ Parti'de! Akşener, 'bize gıcık olanlar' deyip uyardı
Pınar Gültekin'in babası Bakanlık önünde oturma eylemi yapacak
Pınar Gültekin'in babası Bakanlık önünde oturma eylemi yapacak