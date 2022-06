Merih Öztürk kaç yaşında aslen nereli, hangi dizilerde rol aldı? Merih Öztürk sevgilisi var mı?

TRT 1 ekranlarında ilk bölümü ile büyük ilgi gören Balkan Ninnisi dizisi sosyal medyanın da gündemi oldu. Hem dizinin müzikleri hem de Balkan Ninnisi'nin çekildiği yerler merak edildi. Dizide en çok merak edilen karakterlerden biri de Jovanka oldu. Peki Balkan Ninnisi'nde Jovanka kim oynuyor? Merih Öztürk kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

TRT 1'in merakla beklenen yeni dizisi Balkan Ninnisi dün akşam 1. bölümü ile ekrana geldi. Sosyal medyanın da yakından takip ettiği dizinin karakterleri de merak konusu oldu. Özellikle dizide Jovenka karakterine hayat veren güzel oyuncu Merih Öztürk ilgiyle takip edildi. Peki Balkan Ninnisi jovenka kim oynuyor, Merih Öztürk kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

Merih Öztürk kimdir: Öztürk, 28 Aralık 1999 tarihinde Düzce'de dünyaya geldi. Best Model Of Turkey 2018 üçüncüsü olan isim, 6 yaşından itibaren oyunculukla ilgilendi. Son Osmanlı Yandım Ali, İki Aile, Trt Çocuk Reklamı gibi çeşitli projelerde yer aldı ve Tv programlarına katıldı.

2016 yılında ilk defa Best Model yarışmasına katıldığı sene finalist oldu. 2017 yılında Best Model’e yeniden katılmaya karar verdi ve 17 yaşında Best Promising (Gelecek Vaad Eden) ödülünü aldı. 2018 yılında yeniden Best Model of Turkey yarışmasına katılarak 18 yaşında Türkiye 3.’sü oldu.

Oyunculuk eğitimleri aldı. İngiltere’de yayınlanan Liverpool Victoria reklamında yer aldı. Börü 2039 adlı bilimkurgu dizisinde Güney karakterini canlandırdı.

Balkan Ninnisi nerede çekiliyor: TRT1 ekranlarında yayınlanan Balkan Ninnisi çekimlerine mayıs ayında Üsküp’te başladı. Dizinin ilerleyen bölümlerinin çekim yerleri ise merak konusu.

Balkan Ninnisi oyuncu kadrosu: Sanat dünyasının usta isimleri Erdal Özyağcılar ve Özlem Türkad’ın, başrolleri Emre Bey ve Merih Öztürk’le paylaştığı dizide, Hakan Boyav, Can Kolukısa, Suzan Akbelge, Sarp Bozkurt, Gözde Çığacı, Deniz Gürkan, Emine Halil, Burak Rahman, Süleyman Kara, Kaan Turgut, Bennu Şahin ve Erman Saban rol alıyor.

Erdal Özyağcılar/ SüleymanErdal Özyağcılar/ Süleyman

Özlem Türkad/ Neriman

Merih Öztürk/ Jovanka

Emre Bey/ Ertan

Gözde Çığacı/ Gülsüm

Hakan Boyav/ Daniel

Suzana Akbelge

Deniz Gürkan/ Gülbahar

Erman Saban/ Hayati

Sarp Bozkurt/ Arif

Süleyman Kara/ Mustafa

Mustafa Jašar

Kaan Turgut/ Pavel

Bedija Begovska

Elyesa Kaso

Can Kolukısa

Filiz Ahmet

Slagana Vujosevic

Dizinin müziklerini kim yapıyor:

Senaryosunu Uğur Uzunok, Nurullah Sevimli, Abdülhamid Işık ve Esma Koç’un kaleme aldığı “Balkan Ninnisi”, yüzyıllardır nesilden nesile geçen ve çok sevilen Balkan ezgileriyle Türk eserlerini aynı potada buluşturuyor. Dizi, müzikleriyle de ilgi odağı olacak. “Balkan Ninnisi”nin müziklerini Alper Atakan yapacak.

Balkan Ninnisi konusu nedir : Vardar Nehri’nin ikiye böldüğü Üsküp şehrinde, nehrin bir tarafında Makedonlar; diğer tarafında Türkler ve Arnavutlar yaşamaktadır. Süleyman Usta ve ailesi, İki tarafı birleştiren Taş Köprü’den ismini alan köfteci dükkanını işletmektedir. Ailenin iki oğlundan biri olan Ertan; üniversiteyi bitirmiş, yurduna geri döner. Öte yanda annesi Elena’nın baskısıyla Viyana’da siyaset bilimi okuyan ve Ertan gibi şehre dönüş yapan Jovanka; istemediği, her detayı kendi iradesi dışında planlanmış bir hayatla yüzleşecektir. Jovanka, annesi Elena’nın otoritesinden sıyrılıp kendi hayatı uğruna mücadeleye girişeceği kısmın başındadır.

“Balkan Ninnisi”, tam 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalmış, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp’te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor.