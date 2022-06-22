Kemal Kılıçdaroğlu'na açılan Man Adası davasında yeni gelişme

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Man Adası iddiaları sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan davada Yargıtay'ın bozma kararından sonra yeniden görüldü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının 'Man Adası’na para gönderdiği' iddiasına ilişkin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na açtıkları dava, Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görüldü. Yerel mahkeme, Kılıçdaroğlu’na daha önce verdiği 359 bin TL manevi tazminat ödemesi kararında direndi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 2017 yılında yaptığı bir konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para gönderdiği iddiası üzerine, Cumhurbaşkanı ve yakınları, Kılıçdaroğlu hakkında manevi tazminat davası açmış, yargılama sonucu da mahkeme Kılıçdaroğlu’nun, Erdoğan ve yakınlarına 359 bin TL ödemesine karar vermişti.

Dava, yerel mahkemenin kararının Yargıtay 4. Hukuk Dairesi tarafından bozulmasının ardından yeniden görüldü.

Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki duruşmaya davacı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız ve davalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız söz alarak, Yargıtay'ın bozma ilamının usül ve yasaya aykırı olduğunu ve bozma ilamına direnilmesine karar verilmesini talep etti.

Bozma ilamına uyulmasını talep etti

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik ise, “Türk yargı tarihinde bu dava açıldıktan sonra görülmemiş bir hukuksuzluk yaşanmıştır. Öncesinde de defalarca belirttiğimiz ve ilettiğimiz gibi reddi hakim taleplerimiz geri çevrilmiştir. Hatta delillerimiz toplanmamıştır.

Yargıtay bozma ilamında da açık bir şekilde usuli yönden yaptığımız itirazların davacısının Recep Tayyip Erdoğan, davalısının ana muhalefet partisi genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olması ve devamında da kamuoyunda yer etmiş olması gerekçeleri ile usule girmeksizin davanın esasına girildiği belirtilmiş, dolayısıyla bu gerekçe dahi usul itirazımızın doğru olduğunu, Yargıtay tarafından da kabul gördüğünü ortaya çıkarmıştır” diye konuştu. Avukat Celal Çelik bozma ilamına uyulmasını talep etti.

359 bin TL tazminat

Mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun, Recep Tayyip Erdoğan’a 150 bin lira, Özdemir Bayraktar’a 60 bin lira, Esra Albayrak ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar’a 22'şer bin lira, Necmeddin Bilal Erdoğan’a 20 bin lira, Ahmet Burak Erdoğan’a 16 bin lira, Mustafa Erdoğan’a 15 bin lira, Sadık Albayrak ve Ziya İlgen’e 14'er bin lira, Orhan Uzuner ve Osman Ketenci'ye 13'er bin lira manevi tazminatın, 21 Kasım 2017 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile ödemesine karar verdi.

İki davada da mahkeme direndi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 Şubat 2018 tarihindeki partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para gönderdiği iddiası üzerine açılan diğer bir dava da bugün görüldü.

Yargıtay'ın bozma kararının ardından Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde yeniden görülen davada, mahkeme kararında direnerek, 130 bin lira manevi tazminatın 13 Şubat 2018 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı Kılıçdaroğlu’ndan alınarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ödenmesine karar verdi.