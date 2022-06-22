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Melih Mahmutoğlu 2 yıl daha Fenerbahçe Beko’da

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Melih Mahmutoğlu 2 yıl daha Fenerbahçe Beko’da

Fenerbahçe Beko, takım kaptanı Melih Mahmutoğlu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

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Fenerbahçe Beko, Melih Mahmutoğlu ile yeniden anlaşıldığını resmi internet sitesinden duyurarak yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, 2013-14 sezonundan bu yana formamızı giyen ve takım kaptanlığı görevini yıllardır başarıyla yerine getiren Melih Mahmutoğlu ile iki yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varmıştır.

Fenerbahçe formasını tam dokuz sezondur terleten ve bu süre zarfında bir EuroLeague şampiyonluğunun yanı sıra 5 Türkiye Ligi, 3 Türkiye Kupası, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonlukları yaşayan Melih Mahmutoğlu, Fenerbahçe basketbol tarihine adını altın harflerle yazdıran sporcularımızdan biri olmuştur.

Fenerbahçe Beko, yeni sezonda da tüm kulvarlarda başarı hedefine Melih Mahmutoğlu kaptanlığında yürüyecektir. Bu anlaşmanın Kulübümüze ve takım kaptanımız Melih Mahmutoğlu’na hayırlı olmasını diliyor; kıymetli sporcumuzun sarı lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz" denildi.

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