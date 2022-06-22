Türkiye'nin tahıl ambarı Konya'da da ekmeğe büyük zam geldi! Ekmek 2.5 liradan 3.5 liraya çıktı

EKMEK fiyatlarına zam yağmuruna Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen Konya da dahil oldu. Konya’da 2,5 liradan satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 3,5 liraya yükseldi.

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Konya'da artan maliyetlerden dolayı ekmeğe yüzde 40 zam yapıldı. Yapılan zammın ardından 2,5 liraya satılan 200 gram ekmeğin fiyatı 3,5 liraya yükseldi. Komisyon görüşmelerinde Konya Fırıncılar Odası'nın ekmeğin 4 liraya yükseltilmesini talep ettiği ancak komisyonun ekmek fiyatını 3,5 lira olarak belirlediği öğrenildi. Zamlı satışlara yarından itibaren başlanacak.

Geçen yıl 1.5 lira bile değildi

2021 yılında 1 lira 40 kuruştan satılan 200 gram ekmeğe, ekim, aralık ve şubat aylarında da zam yapılmış ve fiyatı 2 lira 50 kuruşa yükselmişti. Zammın ardından Konya’da yeni ekmek fiyatları şu şekilde:

• 200 gram normal ve tuzsuz ekmek: 3.50 TL,

• 200 gram kepekli ekmek: 5,75 TL,

• 250 gram tam buğday ekmeği: 8,50 TL,

• 250 gram köy ekmeği: 6,25 TL,

• 300 gram tırnaklı pide: 8,50 TL,

• 300 gram papatya (çiçekli) ekmek: 8,50 TL,

• 500 gram Karadeniz ekmeği: 14 TL,

• 300 gram pişmiş tandır: 6,50 TL,

• 350 gram haşhaşlı ekmek: 23 TL,

• 500 gram patatesli ekmek: 21,50 TL,

• 100 gram yulaflı, ruşeymli, sütlü, çavdar, karışık ve mısırlı ekmek: 4,25 TL

• 50 gram rolli ekmek: 2 TL