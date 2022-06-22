BIST 2.571
DOLAR 17,35
EURO 18,28
ALTIN 1.030,10
HABER /  SPOR

Balotelli Galatasaray'da iddialarına ilişkin yeni açıklama

Balotelli Galatasaray'da iddialarına ilişkin yeni açıklama

Balotelli'nin Galatasaray ile anlaştığı iddialarına ilişkin konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Bana gelen bir teklif yok. Yurt dışından teklif var. Ama vermeyi düşünmüyorum." dedi.

Abone ol

Sarı-Kırmızılı kulübün yeni başkanı Dursun Özbek yeni sezonda şampiyonluk kupasını müzeye götürmek için çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ediyor...

Taraftarların en çok istediği isimlerin başında gelen ve Adana Demirspor'daki ilk sezonunda gösterdiği performansla göz dolduran yıldız isim Mario Balotelli için Çizme basınından Galatasaray ile el sıkıştığına dair iddialar ortaya atılmıştı.

Hatta haberin detaylarında Galatasaray'ın Adana ekibiyle masaya oturduğu ve 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında 3 yıllığına el sıkıştığı bilgisine de yer verilmişti.

Konuyla ilgili Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak NTV'ye konuşurken, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Vermeyi düşünmüyorum"
Murat Sancak yaptığı açıklamada Galatasaray iddialarına dair konuşurken "Bana gelen bir teklif yok. Yurt dışından teklif var. Ama vermeyi düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

"Balotelli için ne kadar bonservis bedeli bekliyorsunuz?" sorusunun üzerine Sancak, İtalyan yıldızı satmayı düşünmediği söyledi ve "Vermeyi düşünmüyorum bu yüzden bonservis yok." dedi.

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla 33 maçta sahaya çıkan Balotelli, 19 gol, 4 asistlik bir performansıyla göz doldurmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Anadolu Efes, Ante Zizic'i kadrosuna kattı
Anadolu Efes, Ante Zizic'i kadrosuna kattı
Balkan Ninnisi Gülbahar kimdir kaç yaşında gerçekte kim oynuyor Deniz Gürkan dizileri
Balkan Ninnisi Gülbahar kimdir kaç yaşında gerçekte kim oynuyor Deniz Gürkan dizileri
Türkiye'nin tahıl ambarı Konya'da da ekmeğe büyük zam geldi! Ekmek 2.5 liradan 3.5 liraya çıktı
Türkiye'nin tahıl ambarı Konya'da da ekmeğe büyük zam geldi! Ekmek 2.5 liradan 3.5 liraya çıktı
Su saatine bakacağım diyerek kapıyı açtırdı genç kızı tanınmaz hale getirdi
Su saatine bakacağım diyerek kapıyı açtırdı genç kızı tanınmaz hale getirdi
Kemal Kılıçdaroğlu'na açılan Man Adası davasında yeni gelişme
Kemal Kılıçdaroğlu'na açılan Man Adası davasında yeni gelişme
Dünyanın gözü bu zirvede! Kırmızı hatta umutlandıran haber geldi
Dünyanın gözü bu zirvede! Kırmızı hatta umutlandıran haber geldi
Benzin ve motorine 3 gün üst üste indirim var! İki gün benzine üçüncü gün motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine 3 gün üst üste indirim var! İki gün benzine üçüncü gün motorine indirim geliyor
Şahap Kavcıoğlu ihracatçılarla bir araya geliyor
Şahap Kavcıoğlu ihracatçılarla bir araya geliyor
Kurbana kaç gün kaldı 2022 Kurban bayramı tarihi ne zaman?
Kurbana kaç gün kaldı 2022 Kurban bayramı tarihi ne zaman?
Dünya şampiyonu tekvandocu İrem Yaman İYİ Parti'de! Akşener, 'bize gıcık olanlar' deyip uyardı
Dünya şampiyonu tekvandocu İrem Yaman İYİ Parti'de! Akşener, 'bize gıcık olanlar' deyip uyardı