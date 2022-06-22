Balotelli Galatasaray'da iddialarına ilişkin yeni açıklama

Balotelli'nin Galatasaray ile anlaştığı iddialarına ilişkin konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Bana gelen bir teklif yok. Yurt dışından teklif var. Ama vermeyi düşünmüyorum." dedi.

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Taraftarların en çok istediği isimlerin başında gelen ve Adana Demirspor'daki ilk sezonunda gösterdiği performansla göz dolduran yıldız isim Mario Balotelli için Çizme basınından Galatasaray ile el sıkıştığına dair iddialar ortaya atılmıştı.

Hatta haberin detaylarında Galatasaray'ın Adana ekibiyle masaya oturduğu ve 4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında 3 yıllığına el sıkıştığı bilgisine de yer verilmişti.

Konuyla ilgili Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak NTV'ye konuşurken, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Vermeyi düşünmüyorum"

Murat Sancak yaptığı açıklamada Galatasaray iddialarına dair konuşurken "Bana gelen bir teklif yok. Yurt dışından teklif var. Ama vermeyi düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

"Balotelli için ne kadar bonservis bedeli bekliyorsunuz?" sorusunun üzerine Sancak, İtalyan yıldızı satmayı düşünmediği söyledi ve "Vermeyi düşünmüyorum bu yüzden bonservis yok." dedi.

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla 33 maçta sahaya çıkan Balotelli, 19 gol, 4 asistlik bir performansıyla göz doldurmuştu.