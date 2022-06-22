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Prens Charles ve Prenses Diana evliliğini bitiren Düşes Camilla ilk kez konuştu

Prens Charles ve Prenses Diana evliliğini bitiren Düşes Camilla ilk kez konuştu

Prens Charles’ın gizli aşkı olan ve Prenses Diana ile evliliğinin yıkılmasından sorumlu tutulan Düşes Camilla, bu konuyla ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu.

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73 yaşındaki İngiltere Veliaht Prensi Charles ile ilk eşi ve iki çocuğunun annesi Prenses Diana 1996’da boşanmıştı. Diana, 1997’de Paris’te trafik kazasında ölmüştü.

Charles’ın yıllardır gizli ilişki yaşadığı Camilla (74) bu evliliğin yıkılmasının baş sorumlusu olarak gösterilmişti. Prens Charles’ın 2005’te evlendiği Düşes Camilla, yıllardır kendisine yöneltilen eleştirilerle ilgili ilk kez samimi açıklamalarda bulundu.

Düşes Camilla, İngiliz “Vogue” dergisine verdiği röportajda, Charles’ın Diana ile evliliği sırasında ilişki yaşadıkları iddiasına hedef olmanın ve her zaman “incelenmenin, eleştirilmenin, suçlanmanın” kolay olmadığını söyledi.

Kimse hoşlanmaz
Camilla, “Bu çok zor bir durum. O kadar uzun süre incelendim ki, bununla yaşamanın bir yolunu bulmanız gerekiyor. Kimse her zaman hedef olmaktan ve eleştirilmekten hoşlanmaz.” dedi. Ancak özellikle medyanın kendisine yönelik olumsuz eleştirilerine rağmen bunun üstesinden geldiğini belirten Camilla, “Ne olursa olsun hayata devam etmelisin.” ifadesini kullandı.

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