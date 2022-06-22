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Galatasaray divan kurulu toplantısında dikkat çeken isim

Galatasaray divan kurulu toplantısında dikkat çeken isim

Galatasaray Spor Kulübü divan kurulu haziran ayı olağan toplantısı başladı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek başkan seçildikten sonra ilk Divan Kurulu Toplantısı'na katılıyor. Daha önce seçimin ertelenmesine neden olan Fırat Develioğlu'nun da Divan Kurulu toplantısında yer alması dikkat çekti.

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Galatasaray Spor Kulübü divan kurulu haziran ayı olağan toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda yapılıyor. Toplantı saygı duruşu ile başladı. Daha sonra mayıs ayına ait toplantı tutanakları takdim edildi ve oya sunuldu.

Divan kurulu toplantısına Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu üyeleri ve kulüp üyeleri katıldı.

Dikkat çeken isim

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek başkan seçildikten sonra ilk Divan Kurulu Toplantısı'na katıldı. Daha önce seçimin ertelenmesine neden olan Fırat Develioğlu'nun da Divan Kurulu toplantısında yer alması dikkat çekti.

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