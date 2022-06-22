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Ankara-İstanbul hızlı tren bilet ücreti 2022 ekonomi öğrenci/tam bilet ne kadar oldu?

Ankara-İstanbul hızlı tren bilet ücreti 2022 ekonomi öğrenci/tam bilet ne kadar oldu?

2022 yılında en çok kullanılan ulaşım yolu olan hızlı tren biletleri de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Gelen son zamla birlikte Ankara-İstanbul arasında sefer yapan hızlı tren YHT bilet fiyatları da arttı. Buna göre 2022 Ankara-İstanbul hızlı tren bilet fiyatları 2+2 pulman ekonomi 217 ira oldu.

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Her gün binlerce vatandaşın tercih ettiği, hızlı ve güvenilir ulaşım yolu olan hızlı tren biletlerine zam geldi, 2022 hızlı tren YHT bilet fiyatları zamla birlikte güncellendi. Peki Ankara-İstanbul arasında sefer yapan hızlı tren bilet fiyatları kaç para oldu? Ankara'dan ilk sefer saat kaçta, duraklar hangisi, Ankara'dan kalkan hızlı tren İstanbul'a saat kaçta varıyor? İşte merak edilenler...

Ankara’dan hareket eden Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Treni sırasıyla Eryaman, Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit, Gebze, Pendik, Bostancı, Söğütlüçeşme, Bakırköy ve Halkalı duraklarına uğramaktadır.

Ankara’dan sabah 06.00’da ve İstanbul’dan(Söğütlüçeşme) sabah 06.05’te hareket eden ‘Ekspres YHT’ler yalnızca Eskişehir ve Pendik ara duraklarından yolcu almakta olup seyahat süresi yaklaşık 25 dakika daha kısadır.

Ankara-İstanbul hızlı tren bilet fiyatları 2022

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