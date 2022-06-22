Cumhurbaşkanı Erdoğan Marmaris'te yangın bölgesinde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle yangın bölgesinde incelemede bulundu. Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti.

Abone ol

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yangın bölgesine havadan incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, yangına karşı yürütülen mücadeleye ilişkin bilgi verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da eşlik etti.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan orman yangını için devletin tüm kurum ve kuruluşları seferber oldu. Havanın kararmasıyla helikopter müdahalesine ara verilirken, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 14 uçak ve 20 helikopterle alevlere havadan müdahalenin yeniden başladı.

NASA'nın uygu görüntülerine de yansıyan yangının rüzgârın da etkisiyle düne göre daha da şiddetlendiği belirtildi. Bördübet ve Değirmenyanı bölgesinde alevlerin tehdit ettiği 30 ev ise görevlilerin uyarısıyla tahliye edildi.

Gelişmeleri anbean takip eden Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangına yönelik çalışmaları yerinde incelemek üzere bölgeye gitti. MSB de yangını kontrol altına almak için bölgeye destek gönderdi. Yangın nedeniyle bölgeye yakın yerleşim alanındaki evler tahliye edildi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi yaptığı son dakika açıklamasında yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakan Soylu ise "Yangın başladığı andan itibaren sosyal medya şeytanlığı devreye girdi, çok açık söylüyorum. Allah'tan korkmaz, milletten utanmaz bir tayfa var" ifadelerini kullandı.