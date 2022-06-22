Süper Lig'de Emre Mor savaşı: Beşiktaş ben de varım dedi!

Vavacars Karagümrük'te gösterdiği performansla yeniden dikkatleri üzerine çeken Emre Mor, Türkiye ve Avrupa'dan çok sayıda kulübü peşine takmış durumda. Süper Lig'den Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği yıldız oyuncuya son olarak Beşiktaş'ta talip oldu.

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Vavacars Karagümrük'e önce kiralık olarak gelen, daha sonra kırmızı siyahlı ekibin opsiyon hakkını kullanarak bonservisini aldığı Emre Mor geride kalan sezonu ligde 5 gol, 3 asistle tamamlarken büyük takımların da radarına girdi.

Danimarka'nın Nordsjaelland takımında parladıktan sonra Dortmund'un yolunu tutan; Celta Vigo, Galatasaray, Olimpiakos maceraları sonrasında Türkiye'ye Karagümrük formasıyla geri dönen 24 yaşındaki futbolcu, performans olarak ivmelenince yeniden transferin gözdesi oldu.

Fiorentina, Lazio ve Kızılyıldız...

Özellikle Volkan Demirel'in takımın başına geçmesiyle eski Emre Mor'u hatırlatan oyuncu için Türkiye ve Avrupa'dan çok sayıda talip var. Lazio ve Fiorentina'nın resmi teklif yaptığı Emre Mor için son olarak Kızılyıldız devreye girdi. Ancak bu kulüplerin yaptıkları teklifler Karagümrük'ü tatmin etmedi. Türkiye'den Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği Emre Mor'la ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

Emre Mor'un durumunu sordu

Hürriyet'te yer alan habere göre; Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan Emre Mor'u resmen istedi. Oyuncunun durumunu soran Çebi, Hurma'ya 'Emre Mor için bir takımla anlaştınız mı?' sorusunu yöneltti. Hurma ise henüz gelen tekliflere olumlu yanıt vermediğini aktardı.

Salih Uçan + Para teklifi masada

Çebi'nin Emre Mor transfer için Beşiktaş'a Salih Uçan + para teklifini yaptığı ortaya çıktı. Beşiktaş'ın bu talebi üzerine başkan Hurma, düşünmek için zaman istedi. İki kulübün cuma günü Emre Mor konusunda yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. Bu süreçte siyah beyazlı cephe, Emre Mor transferini teknik direktör Ismael ile birlikte değerlendirecek ve Karagümrük'e son teklifi yapacak. (Hürriyet)