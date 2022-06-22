Galatasaray'dan Lucas Torreira bombası! Radara girdi

TAYLAN Antalyalı ve Berkan Kutlu'dan beklenen katkıyı alamayan, Pulgar'a ise veda eden Galatasaray'da orta sahaya takviye arayışları devam ediyor. Okan Buruk'la anlaşmaya varan sarı kırmızılıların Uruguaylı yıldız Lucas Torreira ile masaya oturduğu belirtilirken, Cenk Ergün'ün Arsenal'le görüşmelere başladığı bildirildi.

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Galatasaray'da yeni sezon öncesi sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte yeni sportif direktör Cenk Ergün de transfer çalışmalarına ağırlık verdi.

Ergün geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada önceliklerinin orta saha olduğunu söylemişti. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'la ilgili İtalyan basınından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Sky Sport'tan derlediği habere göre sarı-kırmızılılar, bonservisi Arsenal'de bulunan Lucas Torreira ile ilgileniyor.

26 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezonu Fiorentina'da kiralık olarak geçirmişti.

Lucas Torreira kimdir?

Lucas Torreira 11 Şubat 1996 tarihinde Uruguay'da dünyaya geldi.

Futbola ülkesinin Wanderers takımında başlayan Torreira, daha sonra İtalya'da Pescara ve Sampdoria formalarını giyerken, 2018 yılında 28.6 milyon euroya Arsenal'e transfer oldu.

İngiliz devi, son iki sezondur Uruguaylı futbolcuyu sırasıyla Atletico Madrid ve Fiorentina'ya kiralık gönderdi. 26 yaşındaki orta saha geçtiğimiz sezon Fiorentina formasıyla 35 resmi maça çıktı.

Torreira bu karşılaşmalarda 5 gol atıp 2 de asist yaptı. Torreira'nın Arsenal ile 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri ise 20 milyon euro.