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Turizmciler bayram tatilinin 9 gün olmasını bekliyor

Turizmciler bayram tatilinin 9 gün olmasını bekliyor

Kurban Bayramı'nın denk geldiği 9-12 Temmuz arasında resmi tatil olmasının yanı sıra 15 Temmuz'un da cuma gününe gelmesiyle turizmciler bu tatillerin birleşerek 9 güne çıkarılmasını bekliyor.

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TÜRSAB üyesi Eker bayram tatilinin 9 gün olmasını beklediklerini belirterek "Türk toplumunun da ihtiyacı var. İki yıldır vatandaşlar da tatil yapamadı" dedi.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla tatilin kaç gün olacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Turizmcilerin beklentisi ise bayram tatilinin 9 gün olması yönünde.

TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Eker CNN Türk canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:

"Buna hem turizmcilerin ihtiyacı var. Çünkü turizmciler 2 yıldır pandemiden dolayı iş yapamamışlardı. Artan maliyetler nedeniyle doluluk oranı istediği gibi değil. Türk toplumunun da ihtiyacı var. İki yıldır vatandaşlar da tatil yapamadı. 9 güne çıkarılması beklentidir.

Aradaki günlerde izin alanlar var. Alamayanlar mağdur olacak ve tatilini yarıda kesmiş olacak. Tatil birleştirilmezse herkes son gün dönmek zorunda kalacak. Ekonomik ve trafik yoğunluğu açısından 9 güne çıkarılmasının faydalı olacağını düşünüyoruz. Turizmciler ekonomik anlamda ferahlayacaktır."

Eker, bayram tatilinde tatil bölgelerinde doluluk oranının ise yüzde 70 olduğunu, bunun yüzde 100'e ulaşması beklediklerini kaydetti.

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