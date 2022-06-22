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Kocaelispor, Rasheed Akanbi’yi FC Sheriff'e sattı

Kocaelispor, Rasheed Akanbi’yi FC Sheriff'e sattı

Kocaelispor, Rasheed Akanbi’nin satışı konusunda 67 bin 500 Euro sabit transfer ücreti karşılığında FC Sheriff ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

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Kocaelispor, 2021-2022 sezonunun devre arasında kadrosuna kattığı Rasheed Akanbi’yi FC Sheriff kulübüne sattı.

Nijeryalı oyuncunun sabit transfer ücreti olarak Kocaelispor’a 67 bin 500 Euro ödeme yapılacağı öğrenildi. Ayrıca Moldova ekibinin 2022-2023 sezonunda UEFA Şampiyonlar ligi gruplarına katılması durumunda 80 bin Euro, UEFA Avrupa Ligi gruplarına katılması durumunda 40 bin Euro, UEFA Konferans Ligi gruplarına katılması durumunda 20 bin Euro ilave transfer ücreti ödeyecek.

Öte yandan Kocaelispor, futbolcunun bir sonraki satışından yüzde 10’luk pay alacak.

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