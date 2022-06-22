Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman geldi! O konu istenen hızda ilerlemedi Cumhurbaşkanı ile özel görüşecek

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ı taşıyan uçak Ankara’ya iniş yaptı. Prens Selman'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe’de görüşmesi bekleniyor.

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman Türkiye'ye geldi. Ziyaret sırasında ekonomi alanında bir çok konu ve iş birliklerinin masaya yatırılması bekleniyor.

Gündemde Körfez, Suriye, Libya gibi bölgesel konular yer alırken, ikili ilişkiler de masaya yatırılacak. Enerji, petrokimya, teknoloji, ulaşım, altyapı, sağlık, finansal hizmetler, gıda, tarım ve savunma sanayi alanlarında iş birliği konularının konuşulması bekleniyor.

Ziyaret kapsamında bugün Veliaht Prens Bin Selman için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi karşılama töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Veliaht Prens'in, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelerek yapacağı baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşme gerçekleşecek.

İstenen hızda ilerlemedi

Son haftalarda iki ülke arasındaki ilişkiler normalleşirken ismi açıklanmayan bazı üst düzey Türk yetkililer Reuters’a konuştu. Türk yetkili iki ülke arasındaki swap anlaşmasının istenen hızda ilerlemediğini ve bu konunun Erdoğan ve Selman arasında özel görüşüleceğini bildirdi.

"Swaplar Erdoğan ve Selman arasında özel görüşülecek"

Türk yetkili, enerji, ekonomi ve güvenlik konusunda bazı imzaların atılacağını da söylerken, Suudi fonlarının Türk piyasasına girmesi için de çalışmaların devam ettiğini vurguladı. Öte yandan kur swap anlaşması ile ilgili görüşmelerin devam ettiği de belirtilirken Türk yetkili bunun “istenilen hızda” ilerlemediğine de dikkat çekti. İsmini açıklamayan yetkili bu konunun Erdoğan ve Selman arasında özel olarak görüşüleceğini de aktardı.

Reuters, Türk yetkilinin açıklamalarını, “Türk yetkili Suudi Arabistan’ın Varlık Fonu bünyesinde olan ve olmayan şirketlerle de ilgilenebileceğini ya da bir süre öne Birleşik Arap Emirlikleri’nin yaptığı gibi yatırım yapılabileceğini söyledi” dedi. Öte yandan Türkiye’nin de Riyad’a SİHA satmasının gündemde olduğu kaydedildi.

Erdoğan nisan ayında Suudi Arabistan'ı ziyaret etmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan da 28-29 Nisan'da Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud'un daveti üzerine Cidde'ye giderek çeşitli temaslarda bulunmuştu.

Erdoğan ayrıca 10 Mayıs'ta Prens Muhammed Bin Selman'la yaptığı telefon görüşmesinde de ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele almıştı.

Prens Muhammed Bin Selman'ın Ankara'ya yapacağı ziyareti, 17 Haziran'da kamuoyuna duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah biz de Külliye’de kendilerini kabul edeceğiz. Orada gerek ikili gerek heyetler arası görüşmelerimizi yapacağız ve bundan sonraki sürece yönelik Türkiye-Suudi Arabistan ilişkilerini inşallah çok daha ileri derecede, çok daha yüksek seviyede nerelere taşıyabiliriz, bunları değerlendirme fırsatını bulacağız." ifadelerini kullanmıştı.