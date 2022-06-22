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Bursa'da cam yüklü tır alev alev yandı

Bursa'da cam yüklü tır alev alev yandı

BURSA'da cam yüklü tır alev alev yandı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Yangın, Yenişehir-İznik yolu üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tır rampada arıza yaparak durdu.

Kısa süre sonra motordan önce dumanlar sonra alevler yükseldi. Şoförün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ulaşım kontrollü şekilde sağlanırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürmeyi başardı. Polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlatırken, tır kullanılamaz hale geldi.

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