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Abdülhamid Han korkusu! Güney Kıbrıs güvenlik konseyini topladı

Abdülhamid Han korkusu! Güney Kıbrıs güvenlik konseyini topladı

TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, adının 'Abdülhamid Han' olacağı açıklanan Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak dördüncü sondaj gemisi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni (GKRY) korkuttu. Güney Kıbrıs'ta Abdülhamid Han'ın ilk görev yerinin Kıbrıs açıkları olacağı korkusuyla güvenlik konseyi topladı.

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TÜRKİYE'nin yeni sondaj gemisi Abdulhamid Han, hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak. Ülkemizin dördüncü sondaj gemisi olarak denizlerdeki yerini alan Abdulhamid Han, Mersin'in Taşucu limanında görev emri bekliyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) ise endişeli bir hava hakim olmaya başladı. GKRY Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis'in ulusal güvenlik konseyini olağanüstü toplantıya çağırdığı ortaya çıktı.

"Türkiye 6. bölgeye girecek"
Doğu Akdeniz'de 6'ncı ve 11'inci sahalarda Fransız Total ve İtalyan Eni şirketleri eşit yüzdelere sahip. 6'ncı bölgenin bir kısmı Türk kıta sahanlığı içinde kalıyor.

Tüm çabalarına rağmen Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulamasını sağlayamayan Anastasiadis'in söz konusu toplantıda yetkililerle Türkiye'nin 6'ncı sahaya gireceğine ilişkin öngörüsünü paylaştığı belirtildi.

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