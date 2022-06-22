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Marmaris’te yangın söndürme çalışmalarına TOMA’lar da destek veriyor

Marmaris’te yangın söndürme çalışmalarına TOMA’lar da destek veriyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangını ile mücadeleye, Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları da (TOMA) destek veriyor. Bölgeye gönderilen 17 TOMA alevlere müdahale ediyor.

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Marmaris Bördübet Adalar mevkiindeki orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangını söndürmek için sadece orman ve itfaiye değil, tüm kurumlar da seferberlik durumuna geçti. Havadan ve karadan devam eden yangın söndürme çalışmalarına, emniyet müdürlükleri bünyesinde görev yapan TOMA’lar da katıldı.

Aydın, Denizli ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü’ne ve Jandarmaya bağlı 17 TOMA da destek veriyor. Yaklaşık 6 ton su kapasitesine sahip TOMA’lar ormanlık bölgede alevlere su sıkarak, mücadeleye destek veriyor. Bölgeye gelen tankerler ise TOMA’lara su takviyesi yapıyor.

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