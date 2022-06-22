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Kanada'dan Myanmar için 288,3 milyon dolar yardım

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kanada'dan Myanmar için 288,3 milyon dolar yardım

KANADA, Myanmar'daki krizin çözümü için 3 yılda toplam 288,3 milyon dolar yardım yapacağını açıkladı.

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Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ve Uluslararası Kalkınma Bakanı Harjit Sajjan, yaptıkları ortak yazılı açıklamada, Myanmar’da Şubat 2021'deki askeri darbenin ardından baş gösteren siyasi, güvenlik, insani ve ekonomik krizin Myanmar ve Bangladeş'te milyonlarca insanı etkilemeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Arakanlı Müslümanları (Rohingya), Bangladeş'teki ev sahibi toplulukları ve bu krizlerden en çok etkilenen Myanmar halkını desteklemeyi sürdürecekleri kaydedildi.

288,3 milyon dolar yardım yapılacak

Bu kapsamda 3 yıl boyunca bu topluluklara toplam 288,3 milyon dolar yardım yapılacağı aktarılan açıklamada, "Myanmar halkının istekleri doğrultusunda Kanada, Myanmar'da demokrasinin restorasyonu, Arakanlı Müslüman ve diğer topluluklara karşı işlenen suçların hesap verebilirliği için mücadeleye devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Arakanlı Müslümanlar ve Myanmar konusunda Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası o

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