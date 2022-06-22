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Başakşehir iki futbolcu ile yollarını ayırdı

Başakşehir iki futbolcu ile yollarını ayırdı

Başakşehir, sözleşmesi biten Tolga Ciğerci'nin kulüpten ayrıldığını açıkladı.

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Spor Toto Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, Tolga Ciğerci ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Medipol Başakşehir'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Turuncu-lacivertli formamız altında 1.5 sezondur oynayan ve sözleşmesi sona eren Tolga Ciğerci ile yollarımız ayrılmıştır."

30 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Başakşehir formasını giydiği 48 karşılaşmada 2 gol ve 1 asist kaydetti.

Tolga Ciğerci Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe formaları da giymişti.

Ravil Tagir kiralık gitti
Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir, stoper Ravil Tagir'i Belçika ekibi Westerlo'ya kiraladı. 19 yaşındaki defans oyuncusu gelecek sezon Belçika'da forma giyecek. 

Altınordu'dan iki sezon önce turuncu lacivertli takıma transfer olan Ravil, Başakşehir ile 14 lig, 5 kez de kupa maçına çıktı. 2025’e kadar Ravil Tagir ile sözleşmesi bulunan Başakşehir, genç oyuncuyu 2 yıllığına Wesretlo'ya kiraladı.

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