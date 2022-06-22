HDP'li Pervin Buldan Kandil fotoğrafı paylaşımı kaldırdı

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, PKK kurucusu Cemil Bayık ile birlikte çektirdiği fotoğrafı gelen tepkiler üzerine kaldırmak zorunda kaldı.

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Millet İttifakı'nın bileşenleri CHP ve İyi Parti, ortakları HDP'nin terör örgütleriyle arasına mesafe koymaması nedeniyle zor günler geçiriyor.

Terör örgütü PKK ile HDP arasındaki ilişki, bir kez daha belgelendi. Daha önce Öcalan ve PKK ile ilgili açıklamalarıyla çokça tepki çeken HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın yaptığı paylaşım gündeme oturdu.

PKK'lı Cemil Bayık ile fotoğrafını paylaştı

Buldan, PKK kurucusu Cemil Bayık ile birlikte çekildiği fotoğrafını "Bir Kandil fotosu da benden olsun:)" notuyla sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Paylaşıma gelen çok sayıda tepki sonrası Buldan, fotoğrafı bugün kaldırdı.

"Her kim milliyetçilik yarışına girerse çok büyük kaybeder"

Daha önce partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında, Kürt halkına seçmen gözüyle bakanların kaybedeğini belirten Buldan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Üç beş milliyetçi oy için Türkiye’nin bir yüz yılını daha mı heba etmek istiyorsunuz? Şunu açık ve net olarak söylüyorum. Her kim bu meseleye ciddiyetle yaklaşmaz, demokratik çözüm üretmez ya da bu konu üzerinden milliyetçilik yarışına girerse çok büyük kaybeder. Her kim, bu meseleyi siyaseten araçsallaştırır, Kürt halkına seçmen gözüyle bakar, halkın iradesini ve taleplerini tanımaz ise büyük kaybeder."

Teröristlere 'Dostlarımız, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız' demişti

Öte yandan Buldan, geçtiğimiz sene İBB'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde yaptığı konuşmasıyla da dikkatleri üzerine çekmişti.

Buldan, terörist elebaşı Öcalan ve Kandil'deki teröristlere "Dostlarımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, yoldaşlarımız, sayın Karayılan, sayın Bayık." diye hitap etmişti.