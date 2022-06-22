Yunanistan'ın eski savunma bakanından Türkiye itirafı: Batı için bizden daha önemliler

Eski Yunanistan Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis, kendi ülkesini Türkiye konusunda uyararak itiraf gibi açıklamalarda bulundu. Apostolakis, "Türkiye, Batı için önemli. Bunun avantajını da sonuna kadar kullanacak" ifadelerini kullandı.

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YUNANİSTAN'da Syrzia döneminde genelkurmay başkanı ve savunma bakanı olarak görev yapan Evangelos Apostolakis, Yunanistan'da bir televizyon kanalına Türkiye'nin devam eden Rusya-Ukrayna savaşında önemli bir müttefik olduğunu ve bunun avantajını da sonuna kadar kullanacağını söyledi.

Apostolakis, Yunan Skai televizyonuna yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından nefes aldırıldı. NATO'dan aldığı bu destekle Türkiye, bölgede tansiyonu arttırabilir. Türkiye, Ege adaları ve bölgedeki silahlanma konusunda bir şeyler elde edebilmek için ya da F-16'ların ABD tarafından satışını sağlayabilmek için bile Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelikleri noktasında bir pazarlık yapacaktır" dedi.

"Yunanistan için en ufak bir kaybın geri dönüşü zor"

Evangelos Apostolakis, Ege'de Türkiye'ye karşı gerçekleşecek en ufak kaybın geri kazanımının çok zor olacağını da ifade ederek Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı işaret etti ve "Akar'ın diyalog konuşmaları ile hem iyi hem de kötü rolünü oynayarak kuralsız bir hükümet olmadıkları izlenimi veriyorlar. Elbette diyalog gerçekleşirken Türk hükümeti iddialarından asla vazgeçmiyor" ifadesini kullandı.

"Türkiye öneminin farkında"

Apostolakis, Yunanistan'ın Türkiye'nin hamleleri karşısındaki sıkışmışlığını, "Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Türkiye'nin halen Amerikalılar ve Batı için oynayacağı bir rol var. Türkiye bu savaşta önemli bir müttefik olduğunu biliyor ve bunun avantajını da sonuna kadar kullanıyor" sözleriyle dile getirdi.