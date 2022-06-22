Mustafa Destici'den sert açıklama: Bir an önce terör örgütünün partisi kapatılmalı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesinde (AYM) açılan davanın uzadığını savunarak, "Bir an önce terör örgütünün partisi kapatılmalı ve teröristler meclisten çıkarılmalıdır" dedi.

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Muğla Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangına devletin bütün imkanlarıyla müdahale ettiğini belirterek söndürme çalışmalarında yer alan ekiplere teşekkür etti.

Mustafa Destici, geçen günlerde Van ve Siirt'e gerçekleştirdikleri ziyareti anımsatarak, "Erciş, kadim bir Türk yerleşim yeridir. Karakoyunlulara başkentlik yapmış Van'ın bir ilçesidir. Erciş, artık ilçe olarak kalmamalı ve en kısa zamanda il olmalıdır. Erciş, bunu hak ediyor" diye konuştu. Bölgedeki vali ve kaymakamların halkla iç içe hizmetlerini sürdürdüğünü ifade eden Destici, bölgedeki vatandaşların sorunlarını tek tek dinlediğini aktardı.

'Devletin bölgedeki yatırımlarına rağmen oy tercihine saygı duydukları, halkın önemli bir kısmının terör örgütü PKK'nın uzantısı HDP'ye oy vermesini araştıracaklarını' söyleyen Destici, şunları kaydetti: "Biz vatandaşa, 'Sen neden o partiye oy veriyorsun?' diyemeyiz. Eğer terör örgütünün partisi ise kapatılsın. Vatandaş da oy verecek parti bulamaz. Burada suçlu olan vatandaş değildir, terör örgütünün partisidir ve onların yöneticileridir. İkinci derecede de teröre ve terör örgütüne hizmet ettiklerini bile bile onların bugün dahi Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) varlığına müsaade etmektir. Anayasa Mahkemesinde (AYM) kapatma davası uzamaktadır. Bir an önce sonuçlanmalıdır. Bir an önce terör örgütünün partisi kapatılmalı ve teröristler Meclisten çıkarılmalıdır."

Pınar Gültekin davasıyla ilgili değerlendirmeler

Destici, Pınar Gültekin cinayeti davasında sanık Cemal Metin Avcı'ya verilen cezanın çocuklara ve kadınlara karşı işlenen suçlarla mücadeleye darbe vurduğunu ifade etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin TBMM grup toplantısında mahkeme kararına yönelik eleştirilerini samimi bulmadığını dile getiren Destici, "Akşener, aynı bizim gibi cezanın azlığından ve kendileri geldiğinde buna en ağır cezayı vereceklerinden bahsetti. Bu cezanın hafifletilmesinden de Türkiye'yi yönetenleri sorumlu tutuyor. Ben buradan kendilerine ve aynı masada oturanlara sormak istiyorum. BBP olarak, 'Bu suçları işleyenlerle ilgili idam cezası getirilsin' diye TBMM'ye 2 milyonun üzerinde imza verdiğimizde siz neredeydiniz?" diye sordu.

Mustafa Destici, 'timsah gözyaşlarını kabul etmediklerini' belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer samimiyseniz hazırlarsınız bir Anayasa değişikliği teklifi meclise verirsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) de sizin grubunuz sayılır. Aynı masada birlikte hareket ediyorsunuz. O zaman 6'lı masanın hazırladığı ve Türkiye'ye sunacağı çalışmada kadın cinayetleriyle ilgili idam cezasının geri getirilmesi var mı ya da yok mu bunu bir açıklayın. Milletimiz de bu konuda kim samimi siyaset yapıyor çok net bir şekilde görmüş olsun."