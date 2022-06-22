Suudi Arabistan'dan Türkiye açıklaması: 3 katına çıkaracağız

Suudi Arabistan Yatırım Bakan Yardımcısı Badr Al Badr, Türkiye'de çok büyük şirketler var. Birçok Türk firması ülkemizde kayıtlı şekilde iş yapıyor. İki ülke arasında yatırımın gelecek yıllarda 3'e katlanacağını düşünüyoruz" dedi.

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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın Türkiye ziyareti kapsamında, Türk ve Suudi Arabistan iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla, "Türkiye-Suudi Arabistan İş ve Yatırım Yuvarlak Masa Toplantısı", JW Marriott Ankara Oteli'nde gerçekleştirildi.

Olpak, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, son zamanlarda iki ülke arasında artan üst düzey ziyaretlerin ekonomi ve iş dünyasına olumlu yansıması için bir araya geldiklerini dile getirdi.

İş dünyası olarak geçmiş dönemde ticari ilişkilerde kaybedilen ivmeyi geri kazanmak için toplandıklarını ifade eden Olpak, şunları kaydetti:

"Biz, iki ülkenin iş dünyası temsilcileri olarak, ticari ilişkilerimizde kapatmamız gereken birkaç yılı kaybettik. Şimdi liderlerimiz bir aradalar. Onlar siyasi kararlarla önümüzü açacaklar. Biz de kaybettiğimiz yılları geri kazanmak için gayret etmeye devam edeceğiz."

Türkiye öncü olduğu konularda fark yaratabilir

DEİK/Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Fatih Gürsoy da Suudi Arabistan'a ihracatlarının 2015'te 5 milyar dolarla zirveye ulaştığını ancak 2020'ye gelindiğinde toplam ticaret hacminin 4,2 milyar dolar seviyesine gerilediğini anlattı.

Geçen yıl ise ihracatın yüzde 92 daraldığını, ithalatın ise yüzde 79 arttığını hatırlatan Gürsoy, aradaki ticari makas açılmış olsa da bugünküne benzer toplantılar vesilesiyle yeni bir başlangıç yapacaklarına inandıklarını söyledi.

Gürsoy, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonunda Türk firmalarının önemli yer tutacağını kaydetti.

Yapılması planlanan Neom Sanayi Şehri ve Cidde-Kızıldeniz projelerine de Türk firmalarının katkı sağlayacağını belirten Gürsoy, şöyle devam etti:

"Suudi Arabistan'ın yerli sanayi hamlesinde, başta inşaat ve müteahhitlik olmak üzere, ilaç, sağlık ekipmanları, gıda, tarım, hayvancılık, turizm ve eğlence, mobilya, makine ve ekipmanları, elektrikli cihazlar ve otomotiv gibi sektörlerde yüksek kabiliyete sahip olan firmalarımızın etkin olabileceğini biliyoruz. Ülkemizin, öncü konumda olduğu finans teknolojileri, dijital dönüşüm, e-ticaret, start-up ekosisteminde unicorn firmaların çıkarılması konularında da fark yaratacağına inanıyorum. Savunma sanayimizin başatlarının Suudlu dostlarımız ile yalnızca ticaret değil, teknoloji transferi hususunda da açık olduğunu söyleyebilirim. Söz konusu alandaki potansiyel göz ardı edilmemeli."

Gürsoy, Riyad, Cidde ve Suudi Arabistan'ın diğer ticaret ve sanayi odaları ile ortak çalışmalara hızlıca adım atmayı hatta Suudi Arabistan Yatırım Otoritesi, tanıtım ajansları, serbest bölge otoriteleri gibi çeşitli iş örgütleri ile ortaklıklar yaparak iş dünyalarının karşılıklı kazanca dönüştüreceği işler içerisinde olmayı istediklerini sözlerine ekledi.

"Yatırımların gelecek yıllarda 3'e katlanacağını düşünüyoruz"

Suudi Arabistan Yatırım Bakan Yardımcısı Badr Al Badr da Suudi Arabistan'ın hayata geçirdiği mega projelere dikkati çekerek, bunların ülke ekonomisinin gelişmesini ve yükselmesini sağladığını ifade etti.

Badr, Suudi Arabistan'da yabancı yatırımlar için teşvikler verildiğini vurgulayarak, "Gıda üretimi, inşaat konusunda Türkiye'de çok büyük şirketler var. Birçok Türk firması ülkemizde kayıtlı şekilde iş yapıyor. İki ülke arasında yatırımın gelecek yıllarda 3'e katlanacağını düşünüyoruz. Turizm, üretim, tarım gibi alanlarda birçok Suudi yatırımcı da Türkiye'de iş yapıyor. Türkiye ile pek çok alanda ekonomilerimizi geliştirmek için iş birliği yapacağımıza inanıyorum." dedi.

Suudi Arabistan Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Ajlan Al Ajlan da hükümetlerin güzel ilişkilerini güçlendirmek için çalışmalarını sürdürdüğünü, Kovid-19 salgını sebebiyle çıkan ekonomik sorunlar, çeşitli uluslararası engeller ve enflasyon gibi sorunlara ancak bu şekilde karşı koyabileceklerini belirtti.

Toplantıda, gıda sektöründe, Naghi Group ile Yaşar Holding, Gesas Food ile AHQ ve UmrahWay ile Ikram Tourism arasında iyi niyet anlaşmaları da imzalandı.