Foreign Policy'den çarpıcı analiz: Batı'nın Erdoğan'a her zamankinden daha fazla ihtiyacı var

ABD merkezli Foreign Policy dergisi, "Batı neden Erdoğan'la şimdi barışmalı?" başlıklı bir yazı yayımladı. Yazıda bir yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ifadeler kullanılırken bir yandan da Türkiye ve Erdoğan'ın önemine vurgu yapıldı. Erdoğan, 'Batı'nın acilen daha iyi ilişkilere ihtiyaç duyduğu kişi' olarak tanımlandı.

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ABD merkezli Foreign Policy dergisi, "Batı neden Erdoğan'la şimdi barışmalı?"başlıklı yazısında bir yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ifadeler kullandı, bir yandan da Türkiye ve Erdoğan'ın önemine vurgu yaptı.

Batı'nın Erdoğan'a her zamankinden daha fazla ihtiyacı olduğu belirtilen analizde, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı acımasız topyekûn savaşı Türkiye'nin jeostratejik satranç tahtasındaki profilini büyük ölçüde yükseltti" ifadelerine yer verildi.

"Erdoğan'ın endişelerine kulak asmamanın bedeli ödeniyor"

Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye'nin büyük role sahip olduğunun vurgulandığı haberde, "Türk silah teslimatları genişletilirse Ukrayna'nın zafer şansı önemli ölçüde artacaktır. Türk Boğazları üzerinden Karadeniz'e erişimi kontrol eden Erdoğan, şubat ayı sonlarında geçişi savaş gemilerine kritik bir şekilde kapattı" denildi.

Batı'nın Erdoğan'ın endişelerine kulak asmamanın bedelini ödediğinin altı çizilen haberde şu dikkat çekici ifadeler yer aldı: "Batı'nın da Rusya'ya karşı ekonomik savaşta Türkiye'nin yanında olmasına ihtiyacı var. Tek başına Türkiye'nin desteği Rus mallarının Karadeniz'e giriş çıkışını kısıtlayabilir. Türkiye'nin yardımı Rus parasının akışının kesilmesinde çok önemli. Türkiye, Rus ödemelerini serbestçe kabul eden ve Batılı bankacılık yaptırımlarının etkisini azaltan birkaç büyük ülkeden biri. Ancak en önemlisi Türkiye, Avrupa enerji kaynaklarının yeniden düzenlenmesinde kilit bir oyuncu olacak, özellikle de bir dizi önemli boru hattı üzerinden enerji erişimini kontrol ettiği için."