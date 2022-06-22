Mustafa Sarıgül'den tezkere çıkışı! CHP hayır demişti

TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) Libya tezkeresine karşı çıkmasını değerlendirerek, "Mehmetçik'imizin gittiği yerden, 'Geriye gel' asla diyemeyiz" dedi.

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TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kırşehir E-Tipi Kapalı Cezaevi önünde yaptığı açıklamada, 9 Nisan'da af çağrısında bulunduklarını ve bu kapsamda şu anda 37'nci vilayette olduklarını söyledi. Af çağrısının bütün yurttaşları ilgilendirdiğini ifade eden Sarıgül, bunun siyasi bir yanı olmadığını, tamamen vicdani olduğunu belirtti.

Bir basın mensubunun, "Gittiğiniz illerde cezaevleri önünde af çağrısında bulunuyorsunuz. Bu genel af çağrısı hangi suç unsurlarını kapsamaktadır?" sorusu üzerine Sarıgül, "Özellikle kadın cinayetlerine bulaşmış, çocuk tacizlerine bulaşmış, bayrağımıza ve toprağımıza gasp etmiş, uyuşturucu satarak evlatlarımızı o zehir tuzağına düşürmüşlerin dışındaki yurttaşlarımıza af talep ediyoruz. Özellikle de 250 bin kader mahkumu dışarıya çıktıktan sonra da onlara iş imkanı tanımamız lazım. Onları toplumla mutlaka kaynaştırmamız lazım" dedi.

Sarıgül, "Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tezkereye karşı bir cevapta bulundu, bu konu hakkında siz neler düşünüyorsunuz?" sorusu üzerine ise Mehmetçik'in şu anda Libya'da çok önemli görevlerde bulunduğunu dile getirdi.

Mehmetçiğin sınır ötesinde bayraklarını ve topraklarını, Türkiye'nin uluslararası onurunu ve uluslararası güvenliğini korumak için bulunduğunu vurgulayan Sarıgül, şunları kaydetti: "Türkiye Değişim Partisi olarak Mehmetçik'imiz şu anda Libya'da büyük mücadele verirken sınır ötesinde şehitlerimiz gelirken biz o Mehmetçik'imizin boynunu bükük bırakamayız. Mehmetçik'imize gittiği yerden, 'Geriye gel' asla diyemeyiz. Biz Mehmetçik'imize, 'Geriye gel' dersek şehitlerimizin kanı yerde kalır. Türk'ün bayrağı çekildiği yerden asla ve asla geriye inmez. O nedenle Mehmetçik'imizin onurunu kıracak, moralini bozacak hiçbir karara asla biz Türkiye Değişim Partisi olarak imza atmayız. Türkiye Değişim Partisi olarak parlamentonun almış olduğu Libya'daki Mehmetçik'imizin görev süresinin uzatılması kararını doğru buluyoruz."