Fenerbahçe hazırlık maçında Shkupi'yi geçemedi

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kuzey Makedonya'nın Shkupi ekibiyle oynadığı karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

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Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya sarı-lacivertliler Ertuğrul Çetin, Osayi-Smauel, Serdar Aziz, Lemos, Novak, Luiz Gustavo, Crespo, İrfan Can Kahveci, Lincoln, Bruma ve Berisha ilk 11'iyle başladı. Shkupi ise Naumovski, Brdarovski, Senghor, Margvelashvili, Sheji, Inacio, Zlatkov, Alvarez, Hamidi, Danfa ve Sunday ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Konuk ekip müsabakanın 13. dakikasında savunma arkasına atılan bir top sonucunda Sunday'nin golüyle öne geçti. Sarı-lacivertliler 16. dakikada yeni transferi Lincoln'ün ayağından beraberlik golünü buldu. Fenerbahçe'de 38. dakikada Mergim Berisha'nın kullandığı frikikte top direkten oyun alanına döndü ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Fenerbahçe'de ikinci yarıda Crespo, Lincoln, Osayi, Novak ve Berisha'nın yerine Muhammed Gümüşkaya, Burak Kapacak, Valencia, Çağtay Kurukalıp ve Samatta oyuna dahil oldu.

İkinci yarının hemen başında 47. dakikada misafir takım yine Sunday'nin golüyle öne geçti: 1-2. Fenerbahçe'nin 55. dakikada sağ taraftan kullandığı kornerde Samatta'nın kafa vuruşunda top direkten döndü. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jorge Jesus, müsabakanın 57. dakikasında kaleci dışında ilk 11'deki 5 oyuncusunu da oyundan aldı ve yerlerine Yiğit Efe Demir, Tisserand, Meyer, İsmail Yüksek ve Arda Okan Kurtulan'ı sahaya sürdü. Fenerbahçe, 82. dakikada Muhammed Gümüşkaya'nın golüyle skorda eşitliği sağladı: 2-2 Karşılaşma 2-2 sona erdi.