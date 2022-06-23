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DEAŞ ve El Kaide örgütüyle ilişkili 29 kişinin mal varlığı donduruldu

DEAŞ ve El Kaide örgütüyle ilişkili 29 kişinin mal varlığı donduruldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı imzalı, DAEŞ terör örgütü iltisaklı 27 kişinin, El Kaide terör örgütü ile iltisaklı 2 kişinin ve 1 şirketin mal varlıklarının dondurulmasına ilişkinin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kararında, DAEŞ terör örgütü iltisaklı 27 kişinin, El Kaide terör örgütü ile iltisaklı 2 kişinin ve 1 şirketin mal varlıklarının dondurulmasına yer verildi.

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