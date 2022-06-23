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Bugün gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında anketler ne diyor?

Bugün gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında anketler ne diyor?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu bugün faiz kararını açıklayacak. Milyonlar Merkez'in vereceği kararı merakla beklerken, ekonomistlerin katıldığı anketlere göre faizin yüzde 14'te sabit kalması bekleniyor.

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Piyasalar Merkez Bankası'nın faiz kararına odaklandı. Para Politikası Kurulu, 2022 yılının 6. faiz kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak. Milyonlar Merkez'in vereceği kararı merakla beklerken, ekonomistler politika faizinin sabit tutulmasını bekliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) haziran ayı faiz kararı için geri sayım başladı. Para Politikası Kurulu (PPK) bugün toplanacak. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığındaki toplantıda, yılın altıncı faiz kararı verilecek.

Merkez Bankası ne mesaj verecek?
Faiz kararının yanında kurulun karar metninde vereceği mesajlar da piyasalar açısından önem taşıyor. Karar metninde yer alacak enflasyonla mücadele ve para politikasına ilişkin mesajlar dikkatle takip edilecek.

2022'de faiz sabit kaldı
TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 5 toplantısında bir değişiklik yapmadı. Politika faizi yüzde 14 seviyesinde dururken, gözler şimdi alınacak yeni faiz kararında.

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