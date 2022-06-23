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Kurban Bayramı için 51 bin kişilik ek kapasite

Kurban Bayramı için 51 bin kişilik ek kapasite

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kurban Bayramı için yüksek hızlı tren (YHT) hatlarında 11 bin 838, ana hat ve bölgesel trenlerde 39 bin 800 olmak üzere toplam 51 bin 638 kişilik ek kapasite artışı yaptı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, TCDDTaşımacılık AŞ, bayram nedeniyle artan yolcu talebinin karşılanabilmesi için trenlere ek sefer koyarak kapasite artışına gitti.

Buna göre, 6-15 Temmuz tarihlerini kapsayan 10 günlük sürede ana hat ve bölgesel trenlere karşılıklı toplam 640 vagon ilave edilirken, kapasite 39 bin 800 koltuk artırıldı.
İzmir Mavi, 4 Eylül Mavi, Doğu, Pamukkale, Konya Mavi, Güney/Van Gölü, Ege, Erciyes, Toros, Fırat, Ankara ve Ada ekspreslerinde kapasite artışına gidildi.
Ayrıca Uzunköprü-Halkalı, Kapıkule-Halkalı bölgesel trenlerinde de koltuk artışı yapıldı.

YHT'lerde de düzenlemeye gidildi
Bakanlıkça, YHT'lerde de ek sefer düzenlemesine gidildi.
Buna göre, 7-18 Temmuz tarihlerinde Ankara-İstanbul-Ankara güzergahında sefer yapan YHT'lerde yolcu kapasitesi toplam 7 bin 8 artırıldı. Aynı dönemde, Konya-İstanbul-Konya güzergahında sefer yapan YHT'lerde de toplam 4 bin 830 yolcu kapasitesi artışı sağlandı. Bu sayede, Ankara-İstanbul ve Konya-İstanbul hatlarında toplam yolcu kapasitesi artışı 11 bin 838 oldu.

Böylece, toplam 51 bin 638 kişilik ek kapasite artışı yapılırken, biletler yarından itibaren satışa çıkarılacak.

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