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Evini satıp roketler için fünye üretti

Evini satıp roketler için fünye üretti

55 yıllık torna ustası Bülent Aşıkoğlu, evini satıp roket ve mühimmatlar için fünye üretti. Ürettiği parçanın ABD’deki fiyatının bin dolar olduğunu belirten Aşıkoğlu, “Yeni bir teknoloji ile ürettiğim için patlamayan bomba kalmayacak” dedi.

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Savunma sanayii atılımında profesyonel firma ve mühendislerin yanı sıra ustalar da rol oynuyor. 55 yıllık torna ustası Bülent Aşıkoğlu, roket ve mühimmatlar için fünye üretti. Bunun için evini satan Aşıkoğlu, 9 ayda hedefine ulaştı. Aşıkoğlu, 25 milimetre uzunluğundaki ateşleyicinin ABD’de fiyatının bin dolar olduğuna dikkat çekti. OSTİM’de bulunan 200 metrekarelik atölyesinde söz konusu çalışmasını anlatan Aşıkoğlu, 25 milimetre uzunluğunda ve iki parçadan üretilen ateşleyicinin seri imalatı için özel tezgah da ürettiğini söyledi.

Roketler onsuz demir yığını

Aşıkoğlu, “İçerisine mercimek büyüklüğünde ateşleyici konuluyor. F-16 pilotu düğmeye bastığı an mercimek tanesi büyüklüğündeki ateşleyici alev alıyor ve ana ateşleyiciyi harekete geçirerek ön kısmındaki tırtıklı bölüm açılarak roketi ateşliyor. Ateşleyici olmadığı takdirde roketler demir yığınına dönüşür. Rusya’nın Ukrayna’ya attığı roketler gibi toprağa saplanıp kalır” şeklinde konuştu.

Milli bir görev

Yüzde 70 bakır ve yüzde 30 çinko alaşımlı ateşleyicinin Roketsan ve MKE için 1.600 adet üretildiğini ve testlerden geçtiğini belirten Aşıkoğlu, “Yeni bir teknoloji ile ürettiğim için patlamayan bomba kalmayacak. Hava Kuvvetleri bu parçayı yılda 30 bin adet kullanıyor. Bunu üretebilmek milli bir görev” dedi.

Couger helikopterine eğriltek parçası

Bülent Aşıkoğlu, torna atölyesinde TAİ’de bakım onarımları yapılan Couger helikopterinde kullanılmak üzere, 1.100 adet motorların hava giriş bölümü için eğriltek de üretti. Aşıkoğlu’nun verdiği bilgiye göre eğriltek, motorların hava girişini kolaylaştırıyor. Aşıkoğlu’nun üretimlerinin arasında gaz maskesi kapsülü de yer alıyor. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) için üretilen kapsül 11 farklı pres kalıbında üretiliyordu. Aşıkoğlu bunu tek hidrolik kalıpta ve kalıp izi olmaksızın üretmeyi başardı.

Kaynak: Yeni Şafak

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