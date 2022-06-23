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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Çin 'Tienşing-1' test uydusunu fırlattı

Çin 'Tienşing-1' test uydusunu fırlattı

ÇİN ilk kez fırlatılan 'Tienşing-1' test uydusunu Kuaicou-1A roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden uzaya fırlattı.

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Xinhua ajansının haberine göre, uydu, Kuaicou-1A roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydunun planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

İlk kez fırlatılan test uydusunun, uzay çevresi inceleme deneylerinde kullanılması hedefleniyor.

Fırlatış, Çin'in geliştirdiği hızlı tepkimeli yörünge roketi Kuaicou-1A ile gerçekleştirilen 15'inci başarılı taşıma görevi oldu.

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