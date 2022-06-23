Mahmut Efendi eşleri ve çocukları kimdir? Mahmut Efendi evlilikleri ilk eşi kimdir?

İsmailağa Cemaati'nin lideri ve şeyhi olan Mahmut Ustaosmanoğlu, bilinen adıyla Mahmut Efendi 93 yaşında vefat etti, ölüm haberini torununu duyurdu. Nakşibendi lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu'nun ölümün ardından hayatı da merak edildi. Peki Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir, aslen nereli, Mahmut Efendi eşleri ve çocukları kimdir?

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İsmailağa Cemaati'nin ve Nakşibendi tarikatının lideri Mahmut Ustaosmanoğlu'ndan kötü haber geldi. Mahmut Efendi olarak bilinen şeyh Mahmut Ustaosmanoğlu geçtiğimiz gün yoğun bakıma kaldırılmıştı, dün gece vefat haberi gelen Mahmut Efendi'nin ölümünü ise torunu duyurdu ve 'Dedem Mahmud efendi hazretleri dedem hazreti Allah’a vasıl oldular' dedi. Peki kimdir Mahmut Ustaosmanoğlu, aslen nereli, kaç kere evlendi? Mahmut Efendi eşleri ve çocukları kimdir?

Vefat haberini Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklama ile duyururken "Mahmut Ustaosmanoğlu kimdir ve hastalığı neydi? Mahmut Ustaosmanoğlu neden öldü?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. Torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Mahmud efendi hazretleri dedem hazreti Allah’a vasıl oldular" ifadelerini kullandı. İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ismin cenazesi Fatih Camii’nde Cuma Namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Mahmud efendi hazretleri dedem hazreti Allah’a vasıl oldular

Mahmut Ustasomanoğlu kimdir: Mahmut Ustasomanoğlu, 1929 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya geldi. Trabzon'un Tavşanlı köyünden olan Ustaosmanoğlu, küçük yaşta dinî dersler aldı. 1951 yılı Ramazan ayında, Sivas ili Divriği ilçesine vaiz olarak atandı. 16 yaşında teyzesinin kızı Zehra Hanım’la evlendi.

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun çocukları Abdullah Ustaosmanoğlu, Ahmet Ustaosmanoğlu, Fatıma Ustaosmanoğlu Evlilikleri: Zehra Ustaosmanoğlu; (ö. 1993); Müşerref Ustaosmanoğlu



Askerlik sonrası İsmailağa Cami’ne imam tayin edilmek üzere davet edildi. 1954'te İsmailağa'da imamlığa başladı. 1996'da 65 yaşını doldurması sebebiyle aynı camiden emekli oldu. 2010 yılında İstanbul’da düzenlenen Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu'ndan sonra kendisine “İslam’a Üstün Hizmet Ödülü'' aldı.

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun yazdığı ve onun hakkında yazılan eserler:

- Ruhul Furkan Tefsiri (Henüz 18. cilde kadar yazılmıştır ve 54 cilt olması beklenmektedir)(Açıklamalı Kur'an tefsiri)

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- Sohbetler (6 Cilt) (Kendi yapmış olduğu sohbetler)

- Risale-i Kudsiyye (2 Cilt) (Yanyalı Mustafa İsmet Garibullah'ın eserinin tercüme ve izahı)

- Umre Sohbetleri

- Fatiha Tefsiri

- Âyete'l Kürsî ve Amene'r-Rasûlü Tefsiri

- Kur'an-ı Kerim'in Faziletleri ve Okuma Âdabı

- Efendi Babam Buyurdu ki

- Kurânı Mübîn ve Kelime Mânalı Meâli Âlîsi

- Kuranı Mecid ve Tefsirli Meali Alisi

- Efendi Hazretlerimizin Hatm-i Hâce Sohbetleri

- İrşadül Müridin

- Mahmud Efendi Hazretlerinden Duâlar

- Asrın Müceddidi Mahmud Efendi Hazretleri ile Huzur İkliminde İrşad Umresi 2011

- Uluslararası İnsanlığa Hizmet Sempozyumu Ödül Töreni

- Tembihat

- Mektubatı Mahmudiyye

İsmailağa Cemaati hakkında;

İsmailağa Cemaati, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun İstanbul Fatih'te Çarşamba semtindeki İsmailağa Camii merkez olmak üzere oluşturduğu, Nakşibendiliğin Halidî koluna bağlı bir cemaattir.