Cumhurbaşkanı Erdoğan'a zam tartışmasında detayları yazdı: Kılıçdaroğlu'na yüzde 80 yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a zam yapılacağı tartışmasının arka planını yazan Abdulkadir Selvi, Kemal Kılıçdaroğlu'na yüzde 80 zam yapılacağını hatırlattı ve Kılıçdaroğlu da vazgeçecek mi diye sordu.

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşına zam yapılacağı haberleri üzerine "Cumhurbaşkanı maaş artışından vazgeçer mi?" yazısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun da maaşına zam yapılacağını hatırlattı.

"Vatandaşlarımızın hayat pahalılığından bunaldığı, yüksek enflasyon nedeniyle maaşlarının hızla eridiği bir dönemde Cumhurbaşkanı’nın ve milletvekillerinin maaşını tartışmak ne kadar abes geliyor." diyen Selvi algı operasyonuna dikkat çekerek detayları yazdı.

İşte Selvi'nin yazısı:

Düşük emekli maaşıyla geçinmeye çalışan ya da asgari ücretle karnını doyurmak için mücadele eden insanlarımızdan özür diliyorum.

Cumhurbaşkanı’nın maaşına yapılacak artışı tartışıyoruz ama Cumhurbaşkanlığı maaş için yapılmaz. Hele hele Türkiye Cumhuriyeti gibi bir ülkenin cumhurbaşkanı olmanın onuru her şeye yeter.

Ama ek bütçe ile Cumhurbaşkanı’nın maaşında önerilen yüzde 20.2 artışı yüksek gösterip her gün kürsülerde millet aç diye bağıran Kılıçdaroğlu’nun maaşında gerçekleşecek olan kümülatif yüzde 83 oranındaki artıştan söz edilmemesini dikkatlerinize sunmakla yetineceğim.

Ama ek bütçe ile Cumhurbaşkanı’nın maaşında önerilen yüzde 20.2 artışı yüksek gösterip her gün kürsülerde millet aç diye bağıran Kılıçdaroğlu’nun maaşında gerçekleşecek olan kümülatif yüzde 83 oranındaki artıştan söz edilmemesini dikkatlerinize sunmakla yetineceğim.

Madde madde anlatacak olursak...

1- Ek bütçede yer aldığı gibi Cumhurbaşkanı’na ayrılan ödenek yüzde 20.2 oranında artıyor.

2- Ek bütçeyle yüzde 20.2 oranında artışa dikkat çekmiştim. Cumhurbaşkanı’nın maaşıyla ilgili rakamlara girmemiştim. Şimdi o ayrıntıyı da vermek istiyorum.

3- Cumhurbaşkanı’na ayrılan 2022 yılı başlangıç ödeneği 1 milyon 209 bin TL.

4- Ek bütçeyle yüzde 20.2 oranında artırılmış haliyle yeni Cumhurbaşkanlığı ödeneği 1.453.218 TL ediyor.

5- Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022’de maaş artışı istememişti. İlk 6 ayda brüt 100 bin 750 TL maaş aldı. Net olarak 62 bin 500 TL’ye denk geliyor.

6- Ek bütçede yapılan artışla ikinci 6 ay için kullanılacak ödenek 848 bin 718 TL ediyor.

7- Bu oran kalan 6 aya bölününce öngörülen aylık ise brüt 141 bin 453 TL’ye çıkıyor. Erdoğan, yüzde 40 civarında gelir vergisi ödeyecek.

8- Bu oran yıllık değil, son 6 aylık artış yüzde 40.4 oranına tekabül ediyor.

9- Cumhurbaşkanı’nın maaşını gündeme getiren ve kürsüye her çıktığında millet aç aç diyen Kılıçdaroğlu ne kadar maaş alıyor?

10- Kılıçdaroğlu hem milletvekili emekli maaşını hem milletvekili maaşını alıyor. 60 bin TL’nin üzerinde aylık geliri söz konusu. Temmuzdaki artışla birlikte Kılıçdaroğlu’nun aylık maaşı, emekli maaşı, ödenek ve yolluklarıyla birlikte net olarak 80 bin TL’yi aşacak. Parti liderliği maaş için yapılmaz. Bir parti lideri için bunun yüksek bir maaş olduğu düşüncesinde değilim. Ama madem Cumhurbaşkanı’nın maaşındaki artışı gündeme getirdiler, hatırlatmak istedim.

11- Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk 6 ayda maaşına zam istememişti. Erdoğan’ın yüzde 20.2’lik artışını gündeme getiren Kılıçdaroğluyılbaşında yapılan yüzde 30.95 oranından artıştan yararlandı. Şimdi yüzde 40.5 oranındaki artıştan da yararlanacak. Böylece Kılıçdaroğlu’nun maaşı kümülatif olarak yüzde 83 oranında artacak. Kılıçdaroğlu kendi maaşına yapılacak olan yüzde 83 oranındaki artışa ve 80 bin lirayı aşkın gelire neden itiraz etmiyor?