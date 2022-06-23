Marmaris orman yangını devam ediyor! İlk kez TSK envanterine giren helikopterler görevde
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisinde ormanlık alanda 21 Haziran'da henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın devam ediyor. Orman işçileri ve itfaiye ekipleri, gece boyunca yangına karadan müdahale etti. Hava durumundan ise bugünle ilgili uyarılar geldi.
Havaların ısınmasıyla birlikte kabus geri döndü ve orman yangınları başladı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde salı günü akşam saatlerinde ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın şiddeti ile büyüyen yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. İşte yangın bölgesinde gün gün yaşanan son gelişmeler ve yapılan açıklamalar...
Yangına gece boyu karadan müdahale yapıldı. Bu sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan da müdahale edilmeye başlandı. Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kriz merkezinden çalışmaları takip ediyor.
Sabahın ilk ışıklarında yangın mesaisine başlayan hava ekipleri, Marmaris’te adeta baş döndüren bir hava trafiğine neden oldu. 27 helikopter ve 14 uçaktan oluşan yangın söndürme ekibinin hava trafiği drone görüntülerine de yansıdı.
İlk kez TSK envanterindeki helikopterler görevde
İçişleri Bakanı Soylu'nun orman yangınıyla ilgili yaptığı son açıklamada"Bir kerede 7-10 ton su atan TSK helikopterleri görevde. İlk kez TSK envanterinde olan Chinook helikopterler şu an da görev başındadır." dedi.