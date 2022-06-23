Marmaris orman yangını devam ediyor! İlk kez TSK envanterine giren helikopterler görevde

Yangına gece boyu karadan müdahale yapıldı. Bu sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan da müdahale edilmeye başlandı. Ekipler, yangını söndürmek için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kriz merkezinden çalışmaları takip ediyor.