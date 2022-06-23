Rasim Özdenören kimdir, kaç yaşında Rasim Özdenören eserleri ve sözleri neler?

Çapa Tıp Fakültesini birincilikle bitiren Merve Nur Uçar'ın konuşmasında adını andığı hem bu deveyi güdecek, hem bu diyarda kalacağız sözlerinin sahibi Rasim Özdenören merak konusu oldu. Peki kimdir Rasim Özdenören, kaç yaşında, aslen nereli, Rasim Özdenören eserleri neler?

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Merve Nur Uçar’ın Çapa Tıp Fakültesini birincilikle bitirirken adını andığı kişi olarak merak konusu haline geldi. Uçar’ın, “İlim yolunda var gücümüzle çalışacağız. Rasim Özdenören’in deyimiyle, hem bu deveyi güdecek, hem bu diyarda kalacağız. Çünkü deve de bizim diyar da.” sözleri sonrası Rasim Özdenören kimdir, nereli sorularına yanıt arandı. İşte hikayecinin eserleri ve hayatı!

Merve Nur Uçar'ın Çapa Tıp Fakültesini birincilikle bitirirken yaptığı konuşmada "İlim yolunda var gücümüzle çalışacağız. Rasim Özdenören'in deyimiyle, hem bu deveyi güdecek, hem bu diyarda kalacağız. Çünkü deve de bizim diyar da." sözlerini sarf etmesi sonrası Rasim Özdenören'in hayatı araştırılmaya başlandı.



Rasim Özdenören kimdir:

20 Mayıs 1940 Kahramanmaraş doğumludur. Türk öykü ve deneme yazarıdır. Alaeddin Özdenören'in ikiz kardeşidir. İlk ve ortaöğrenimini doğu şehirlerinde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni ve İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsünü bitirdikten sonra Devlet Planlama Teşkilatında uzman olarak çalıştı.



Rasim Özdenören hayatı: 1970 yılında araştırma amacıyla ABD'ye giderek çeşitli eyaletlerde yaşadı. 1975 yılında Kültür Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği görevine getirildi.

asim Özdenören'in, Türk edebiyatında adını duyurmaya başladığı yıllarda; köy romancılığının etkisi azalmaya, varoluşçu yazarların etkisiyse artmaya başlamıştı. Dönemin eserlerinde rastlanan ağırlıklı Batılı anlayışın, aksine Özdenören, öykülerini çocukluğundan itibaren Anadolu'nun köy ve kasabalarında edindiği izlenimlerden yararlanarak ayrıntılı betimlemelerle ve insanın evrensel yanlarını öne çıkararak yazmıştır.

İslami kimliğiyle tanınan öykücü, vermek istediği mesajı okuyucuya dayatmamaktadır. Çok Sesli Bir Ölüm ve Çözülme, filme uyarlandı.