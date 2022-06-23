Son seçim anketi ORC'den geldi o partinin yükselişi dikkat çekti Nevşehir, Afyonkarahisar, Bilecik...

2023 seçimlerine doğru seçim anketleri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 7 büyükşehirdeki son durumu paylaşan ORC Araştırma, bu kez de Nevşehir, Afyonkarahisar ve Bilecik'teki oy dağılımını aktardı.

Abone ol

2023'te yapılması planlanan seçim günü yaklaştıkça, anketler de her geçen gün daha merak edilmeye devam ediyor.

Türkiye geneli yapılan anket çalışmalarının yanı sıra illere göre oy dağılımını gösteren araştırmalardan da dikkat çeken sonuçlar çıkıyor.

AK Parti birinci sırada ama...

Geçtiğimiz günlerde 7 büyükşehirdeki anket sonuçlarını paylaşan ORC araştırma, son olarak ise Nevşehir, Afyonkarahisar ve Bilecik'teki durumu okuyucular aktardı. 3 kentte de, oy oranları düşmesine rağmen birinci sırada AK Parti gelirken, aynı şekilde MHP'nin düşüşü ve İYİ Parti'nin yükselişi de dikkat çekti.

Nevşehir'de İyi Parti ikinci sırada

13-15 Haziran tarihleri arasında Nevşehir'de yapılan ankette AK Parti yüzde 39,4'le birinci sırada yer aldı. 2018 seçimlerinde ise AK Parti'nin oy oranı yüzde yüzde 53,1 olarak gelmişti. Kentte en dikkat çeken sonuç ise İYİ Parti'nin yükselişi ve MHP'nin düşüşü. 2018'deki seçimlerde yüzde 9'la dördüncü sırada yer alan iyi parti, bu ankete göre ise yüzde 23,1'le ikinci sıraya kondu. MHP'nin ise bir önceki seçimde aldığı yüzde 17,9 oy oranı, yüzde 9,3'e kadar düştü.

Afyonkarahisar'da da durum benzer

Afyonkarahisar'da 12-15 Haziran tarihleri arasında yapılan ankette yüzde 41,4 oy olan AK Parti birinci sırada yer aldı. AK Parti'nin bir önceki seçimdeki oy oranı ise yüzde 55,4'tü. Bu kentte ise 2018 seçimlerinde 13,4 ile yine dördüncü sırada yer alan İYİ Parti, ORC'nin anketine göre yüzde 25,9'la ikinci sıraya yükseldi.

Bilecik'te sıralama değişmedi oy oranları değişti

Bilecik'te 12-14 Haziran tarihleri arasında yapılan araştırmada ise sonuçlar, 2018 seçimlerine göre benzerlik gösterdi. Önceki seçimde yüzde 43,3'le ilk sırada yer alan AK Parti, ankete göre ise 34,3 oy aldı. İkinci sıradaki CHP yüzde 31,3 alırken, İYİ Parti ise yüzde 25,0 oy aldı.

3 şehirdeki anket sonuçlarına bakıldığında, AK Parti'nin oy oranındaki düşüş dikkat çekerken, İYİ Parti'nin de benzer oranda yükseldiği göze çarptı.