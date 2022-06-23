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Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk oldu! İşte sözleşme detayları...

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk oldu! İşte sözleşme detayları...

Galatasaray'da Okan Buruk dönemi resmen başladı. Sarı-kırmızılı kulüp, Okan Buruk'la 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

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Galatasaray, Okan Buruk’la 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğü için, Şirketimiz ile Sayın Okan Buruk arasında 2023-2024 sezonu sonuna kadar 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Buna göre Teknik Direktörümüze 2022-2023 sezonu için net 17.000.000 TL sezonluk ücret ödemesi yapılacak olup, Şirketimiz tarafından uzatma opsiyonunun kullanılması halinde Teknik Direktörümüze 2023-2024 sezonu için net 20.000.000 TL sezonluk ücret ödemesi yapılacaktır." denildi.

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