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Diyarbakır'dan kara haber geldi şehit olan askerlerin isimleri belli oldu

Diyarbakır'dan kara haber geldi şehit olan askerlerin isimleri belli oldu

DİYARBAKIR'da EREN ABLUKA-18 Operasyonunda teröristler ile yaşanan silahlı çatışma esnasında, 2 asker şehit oldu,1 asker ise yaralandı

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Diyarbakır-Lice ilçesi Göçer mahallesi kırsalında, 22 Haziran 2022 Çarşamba günü, Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığı unsurlarınca icra edilen ‘‘EREN ABLUKA-18 Operasyonunda teröristler ile yaşanan silahlı çatışma esnasında, 2 asker şehit oldu, 1 asker ise yaralandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Diyarbakır-Lice ilçesi Göçer mahallesi kırsalında, 22 Haziran 2022 Çarşamba günü, Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığı unsurlarınca icra edilen ‘‘EREN ABLUKA-18 Operasyonunda teröristler ile yaşanan silahlı çatışma esnasında, Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan ARDUÇ, Jandarma Uzman Çavuş Turgut İÇEN ve Jandarma Uzman Onbaşı Mustafa Can AKDOĞAN yaralanmıştır.

Yaralılardan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan ARDUÇ sevk edildiği Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen sevk edildiği Dağkapı Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

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