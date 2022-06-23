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Engelli maaşı alana bayram ikramiyesi 1.100 lira ödenecek mi?

Engelli maaşı alana bayram ikramiyesi 1.100 lira ödenecek mi?

Engelli maaşlarının bayram öncesinde ödenmesi beklenirken birçok vatandaş bayram ikramiyesi ödenecek mi sorusunun yanıtına kilitlendi. Devlet tarafından emekliye ödenen bin 100 liralık bayram ikramiyesi 2022 maaşı yani engelli maaşı alan vatandaşlara ödenecek mi?

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Temmuz ayının ortalarına gelirken engelli maaşı alan vatandaşlar bayram ikramiyesi alacak mı sorusu gündemde. 3 dönemdir emekliye ödenen bayram ikramiyesi bu sene bin 100 lira oldu. Peki temmuz ayında engelli maaşı alanlara bayram ikramiyesi ödenecek mi?

Engelli maaşlarının bayram öncesinde ödenmesi beklenirken birçok vatandaş bayram ikramiyesi ödenecek mi sorusunun yanıtına kilitlendi. Devlet tarafından emekliye ödenen bin 100 liralık bayram ikramiyesi 2022 maaşı yani engelli maaşı alan vatandaşlara ödenmiyor.

Kurban Bayramı arife günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 20 Temmuz’da idrak edilecek.

Kurban Bayramı 20 Temmuz’da başladığı için bayram ikramiyesinin de bu tarihten önce yatırılması bekleniyor. Bu döneme ilişkin ikramiyelerin de 12-20 Temmuz arasında ödenebileceği ifade ediliyor. Ödemeler yine 1.100 lira olacak. Hatırlanacağı üzere Ramazan Bayramı’nda 1.000 liralık ikramiye 1.100 liraya çıkarılmıştı.

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