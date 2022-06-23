Darbeci Kays Said, Tunus Anayasası'ndan 'İslam dinini' çıkardı

TUNUS Cumhurbaşkanı darbeci Kays Said mevcut anayasada yer alan dini İslam olan devlet ibaresinin kaldırılacağını bunun yerine "Milletin dini İslam'dır" ifadesine yer verileceğini söyledi.

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Tunus'ta darbeci lider Kays Said, mevcut anayasada yer alan "Tunus'un dini İslam'dır." ibaresine yeni hazırlanan anayasada yer vermeyeceklerini açıkladı.

İslam ibaresi kaldırılacak

Tunus Cumhurbaşkanı darbeci Kays Said yaptığı açıklamada, Tunus'un mevcut anayasasında dini İslam olan devlet ibaresinin kaldırılacağını bunun yerine "Milletin dini İslam'dır." ifadesine yer verileceğine değindi.

Yeni Tunus anayasasının hazırlığında görevlendirilen Milli Danışma Komisyonu koordinatörü Sadok Belaid, referandum öncesi onaylanması üzere anayasa taslağını Said'e teslim etti.

"Dini aşırıcılığın önüne geçmeyi hedefliyoruz"

Belaid yaptığı açıklamada, yeni anayasa ile birlikte siyasi düzlemde "dini aşırıcılığın" önüne geçmeyi planladıklarını vurguladı.

2014 yılında hazırlanan mevcut Tunus Anayasası'nın ilk maddesi şu şekildeydi:

"Tunus özgür, bağımsız, egemen bir devlettir; dini İslam, dili Arapça ve sistemi cumhuriyettir. Bu madde değiştirilemez."

Belaid'in Said'e teslim ettiği anayasa taslağında İslam'ın devlet dini olduğuna ilişkin bir ifade içermemesi özellikle muhalif siyasi partiler içerisinde ve ülke genelinde tartışmalara yol açtı.

İnsan hakları örgütleri ve muhalif kesim, yeni anayasanın Said'in gücünü tekelleştirmesi ve pekiştirmesi ihtimali sebebiyle endişelerini dile getiriyor.

Kaynak: MEPA NEWS