Mahmut Ustaosmanoğlu'nun evine akın ettiler! Erdoğan ve Cübbeli taziye için bakın ne yazdı
Nakşibendi Tarikatı’na bağlı İsmailağa Cemaati’nin lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da taziye mesajı yayınladı. Mahmut Efendi'nin ölümü sonrası talebelerinden olarak bilinen Cübbeli Ahmet Hoca Twitter'dan paylaşım yaptı.
Mahmut Efendi olarak bilinen Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun vefatı sonrası siyasilerden ve tüm çevrelerden taziye mesajları gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da taziye mesajı yayınladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Ömrünü İslam’a vakfeden, ülkemizin manevi rehberlerinden Mahmut Ustaosmanoğlu Hocaefendi’ye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, talebelerine ve tüm sevenlerine sabr-ı cemil diliyorum. Mekânı cennet olsun." dedi.
Nakşibendi Tarikatı’na bağlı İsmailağa Cemaati’nin lideri 93 yaşındaki Mahmut Ustaosmanoğlu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ustaosmanoğlu’nun cenazesi Beykoz’daki evine getirildi.
Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenaze töreni ile ilgili bilgi veren Ahmet Mahmut Ünlü'nün paylaşımı şu şekilde:
"Kutbü'l-ektâb, Ğavsü'l-evtâd ve Hicrî 15. Asrın Müceddidi Mahmud Efendi Hazretlerimiz Rahmet-i Rahmân'a vâsıl olmuştur."