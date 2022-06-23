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Marmaray'dan sonra trenlerde de artık ücretsiz

Marmaray'dan sonra trenlerde de artık ücretsiz

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü (TCDD) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu iş birliği ile trenlerde ücretsiz bisiklet taşınacağı duyuruldu.

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Yapılan açıklamaya göre, uzun yol (YHT ilee anahat) ve kısa yol (bölgesel, banliyö-Marmaray) trenlerinde bisiklet taşınmasına izin verildi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, konuyla ilgili, "Bisikletin yaygınlaşması ve kabul görmesi için verdiğimiz mücadeleye destek olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü (TCDD) ve TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğüne müteşekkiriz." ifadelerini kullandı.

TCDD'nin tren türlerine göre bisikletlerin kabul esasları da açıklandı. Banliyö ve Marmaray trenlerinde pazar ile milli bayram günleri hariç diğer günlerde yolcu yoğun saatleri dışında bisikletler trenlerde yolcu beraberinde küçük el bagajı kabul edilecek, taşıma için ayrıca bir ücret alınmayacak.

Yolcu yoğun saatlerde ise trenlere bisiklet kabul edilmeyecek.

YHT'lerde ise el bagajları için ayrılmış bölmeye sığabilecek ölçüde katlanabilir bisikletler, yolcu yanında küçük el bagajı olarak kabul edilip ücretsiz taşınacak.

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