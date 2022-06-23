AK Partili Mahir Ünal açıkladı: Kılıçdaroğlu ne kadar zam aldı açıklasın

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Muhalefet partilerinin ek bütçede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam talep ettiği iddiasını yalanladı. Ünal, "Kılıçdaroğlu açıklasın kendi maaşında ne kadar artış olmuş" dedi.

Abone ol

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, muhalefetin ek bütçe iddialarına yanıt verdi. Ünal, Başkan Erdoğan'ın bir artış talebi olmadığını belirtti, emekli maaşlarının Cumhurbaşkanı bütçesine endeksli olduğunu ifade etti.

Ünal, Kılıçdaroğlu'nun da artıştan aynı oranda faydalandığını belirtti, muhalefete bir de çağrıda bulundu.

"Cumhurbaşkanımız kendisini düşünüyor gibi bir algı oluşturuyorlar"

Ünal'ın açıklamaları şöyle:

Konu Cumhurbaşkanımızın ödeneğinin artırılması değil. Cumhurbaşkanımızın böyle bir talebi olmadı. Emekli maaşlarının endeksli olmasından dolayı, eski Cumhurbaşkanları, milletvekillerinin emekli maaşlarına yansıtılmak zorunda kalındı.

Kılıçdaroğlu açıklasın kendi maaşında ne kadar artış olmuş. Neden Cumhurbaşkanımız kendisini düşünüyor gibi bir algı oluşturuyorlar. Art niyetli ve çirkin bir açıklama. Bunu kendileri de biliyor. İYİ Partili, CHP'liler ile bu konu konuşuldu. Emekli maaşlarını Cumhurbaşkanımızın bütçesine endeksli olmaktan çıkaralım. Buyursunlar, buradan çağrı yapıyorum."