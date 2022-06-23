AK Partili Mahir Ünal açıkladı: Kılıçdaroğlu ne kadar zam aldı açıklasın

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Muhalefet partilerinin ek bütçede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına zam talep ettiği iddiasını yalanladı. Ünal, "Kılıçdaroğlu açıklasın kendi maaşında ne kadar artış olmuş" dedi.Abone ol
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, muhalefetin ek bütçe iddialarına yanıt verdi. Ünal, Başkan Erdoğan'ın bir artış talebi olmadığını belirtti, emekli maaşlarının Cumhurbaşkanı bütçesine endeksli olduğunu ifade etti.
Ünal, Kılıçdaroğlu'nun da artıştan aynı oranda faydalandığını belirtti, muhalefete bir de çağrıda bulundu.
"Cumhurbaşkanımız kendisini düşünüyor gibi bir algı oluşturuyorlar"
Ünal'ın açıklamaları şöyle:
Konu Cumhurbaşkanımızın ödeneğinin artırılması değil. Cumhurbaşkanımızın böyle bir talebi olmadı. Emekli maaşlarının endeksli olmasından dolayı, eski Cumhurbaşkanları, milletvekillerinin emekli maaşlarına yansıtılmak zorunda kalındı.
Kılıçdaroğlu açıklasın kendi maaşında ne kadar artış olmuş. Neden Cumhurbaşkanımız kendisini düşünüyor gibi bir algı oluşturuyorlar. Art niyetli ve çirkin bir açıklama. Bunu kendileri de biliyor. İYİ Partili, CHP'liler ile bu konu konuşuldu. Emekli maaşlarını Cumhurbaşkanımızın bütçesine endeksli olmaktan çıkaralım. Buyursunlar, buradan çağrı yapıyorum."
Kim ne kadar maaş alacak?
Plan ve Bütçe Komisyonunda yarın görüşülecek olan Ek Bütçe Teklifinde cumhurbaşkanının yılbaşında 1 milyon 209 bin lira olan başlangıç ödeneği, ek bütçede yapılan artışla 1 milyon 453 bin liraya çıkıyor. Cumhurbaşkanı ödeneğinde yapılan bu artıştan, eski cumhurbaşkanları, eski TBMM başkanları, eski başbakanlar ve milletvekilliğinden emekli olanlara da yararlanacak. Yasaya göre, eski cumhurbaşkanlarının emekli aylığı, cumhurbaşkanını aylığının yüzde 40’ı olarak belirleniyor. Milletvekillerinin emekli maaşları da emekli cumhurbaşkanı aylığının yüzde 45’i olarak hesaplanıyor. Bu durumda, ek bütçeye göre artan cumhurbaşkanı ödeneği kapsamında, emekli cumhurbaşkanları 56 bin 400, emekli meclis başkanı ve eski başbakanlar ise 42 bin 300 lira emekli maaşı alacak. Milletvekili emekli maaşları ise 18 bin liradan 25 bin 380 liraya çıkacak.