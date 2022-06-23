BIST 2.563
DOLAR 17,36
EURO 18,27
ALTIN 1.022,15
HABER /  DÜNYA

Rusya'dan Yunanistan uyarısı: Artık güvenli bir ülke değil

Rusya'dan Yunanistan uyarısı: Artık güvenli bir ülke değil

Rusya Dışişleri Bakanlığı Dördüncü Avrupa Dairesi Direktörü Yuriy Pilipson, Yunanistan'ın Rus turistler için artık güvenli bir ülke olmadığını söyledi.

Abone ol

Rusya Dışişleri Bakanlığı'na Yunanistan'daki Ruslara ayrımcılık ve saldırı yapıldığına dair mesajlar geldiğini belirten Pilipson, Yunan yetkililerden bitmek bilmeyen Rusya karşıtı açıklamaların geldiğine, Yunan basınında Ukrayna'daki olaylar hakkında dezenformasyon yapıldığına ve Rus haber kaynaklarının uzun süre önce engellendiğine dikkat çekti.

Rusya'nın Atina Büyükelçiliği'ne ve Selanik Başkonsolosluğu'na Ruslardan yasal hak ve çıkarlarının ihlal edildiğine dair şikayetler geldiğini anlatan Pilipson, vatandaşlarına bir olay yaşandığında suçluların cezalandırılması için Yunan kolluk kuvvetlerine başvurmalarını tavsiye etti.

Pilipson, Rus diplomatik personelinin sayısının azaltılması nedeniyle diplomatik temsilciliklerinin imkanlarının ciddi şekilde kısıtlandığını da sözlerine ekledi.

ÖNCEKİ HABERLER
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Pınar Gültekin davası için bomba açıklama: Tartışmaya açalım!
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Pınar Gültekin davası için bomba açıklama: Tartışmaya açalım!
Kurban vekaleti bayram günü kurban kesilirken mi verilir önceden de verilir mi?
Kurban vekaleti bayram günü kurban kesilirken mi verilir önceden de verilir mi?
Almanya Ekonomi Bakanı Habeck: Bir gaz krizinin ortasındayız
Almanya Ekonomi Bakanı Habeck: Bir gaz krizinin ortasındayız
Gaziantep'te piknik hazırlığı yapan aile 3 bin lirasından oldu
Gaziantep'te piknik hazırlığı yapan aile 3 bin lirasından oldu
CarrefourSA dana ve koç 2022 kurbanlık fiyatları ne kadar?
CarrefourSA dana ve koç 2022 kurbanlık fiyatları ne kadar?
Hanefi Avcı’nın rütbeleri geri alındı sebebi Selahattin Demirtaş sözleri
Hanefi Avcı’nın rütbeleri geri alındı sebebi Selahattin Demirtaş sözleri
Marmaray'dan sonra trenlerde de artık ücretsiz
Marmaray'dan sonra trenlerde de artık ücretsiz
Diyarbakır'dan kara haber geldi şehit olan askerlerin isimleri belli oldu
Diyarbakır'dan kara haber geldi şehit olan askerlerin isimleri belli oldu
Mahmut Ustaosmanoğlu gençliği nasıldı Mahmut Efendi'nin yerine kim geçecek?
Mahmut Ustaosmanoğlu gençliği nasıldı Mahmut Efendi'nin yerine kim geçecek?
A Milli Takımımız FIFA dünya sıralamasında 1 basamak yükseldi
A Milli Takımımız FIFA dünya sıralamasında 1 basamak yükseldi