Merkez Bankası faiz kararını açıkladı faiz yüzde 14'te sabit tutuldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 14'te sabit tuttu. Karar metninde "Kurul, güçlendirdiği makroihtiyati politika setini kararlılıkla uygulayarak gerekmesi durumunda ilave tedbirleri uygulamaya alacaktır." ifadelerine yer verildi.

Abone ol

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haziran ayı Para Politikası Kurulu toplantısının ardından faiz kararı açıkladı. TCMB, son 5 toplantısında olduğu gibi faize dokunmadı ve yüzde 14,00 seviyesinde bıraktı.

Karar metninde politika çerçevesinin gözden geçirilmesi sürecinin devam ettiği belirtildi.

Metinde değerlendirme süreçleri tamamlanan teminat ve likidite politika adımlarının para politikası aktarım mekanizmasının etkinliğinin güçlendirilmesi için kullanılmaya devam edileceği ifade edildi.

TCMB metinde güçlendirilen makroihtiyati politika setini kararlılıkla uygulayarak gerekmesi durumunda ilave tedbirleri uygulamaya alacağını belirtti.

Dolar ve altın fiyatlarında yatay seyir Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutmasının ardından gözler piyasanın vereceği tepkiye çevrildi. Karar sonrası dolar ve altın fiyatlarında sert bir yükseliş yaşanmadı. Dolar 17.35 TL euro 18.23 TL seviyelerinden işlem görürken altın gram fiyatı da 1019 TL'den alıcı buldu.

Piyasanın beklentisi de sabit tutulacağı yönündeydi

Piyasada oluşan genel hava faizlerin sabit tutulacağı yönündeydi. AA Finans'ın PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılacağını öngörüyordu.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında da politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 14'te bırakılmıştı.