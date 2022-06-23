Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Pınar Gültekin davası için bomba açıklama: Tartışmaya açalım!
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Pınar Gültekin davasında 'haksız tahrik' kararıyla ilgili son dakika açıklaması geldi.Abone ol
Cemal Metin Avcı tarafından canavarca hislerle öldürülen Pınar Gültekin davasında 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasıyla ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan yeni açıklama geldi.
Bozdağ: "Haksız tahrik konusunun tartışmaya açılmasında fayda görüyorum, canavarca hisle öldürme suçunda uygulanmalı mı uygulanmamalı mı sorusunu kamuoyunun dikkatine sunuyorum." dedi.
En son Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'ya verilen 23 yıl hapis cezası tartışma yaratmıştı. Mahkemenin sanığa uyguladığı haksız tahrik indirimi tepki toplamıştı.