BIST 2.588
DOLAR 17,36
EURO 18,25
ALTIN 1.020,25
HABER /  GÜNCEL

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Pınar Gültekin davası için bomba açıklama: Tartışmaya açalım!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Pınar Gültekin davası için bomba açıklama: Tartışmaya açalım!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Pınar Gültekin davasında 'haksız tahrik' kararıyla ilgili son dakika açıklaması geldi.

Abone ol

Cemal Metin Avcı tarafından canavarca hislerle öldürülen Pınar Gültekin davasında 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasıyla ilgili Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan yeni açıklama geldi.

Bozdağ: "Haksız tahrik konusunun tartışmaya açılmasında fayda görüyorum, canavarca hisle öldürme suçunda uygulanmalı mı uygulanmamalı mı sorusunu kamuoyunun dikkatine sunuyorum." dedi.

En son Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldüren Cemal Metin Avcı'ya verilen 23 yıl hapis cezası tartışma yaratmıştı. Mahkemenin sanığa uyguladığı haksız tahrik indirimi tepki toplamıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin isyan etti: Bu kararı verenler...
Foto Galeri Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin isyan etti: Bu kararı verenler... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kurban vekaleti bayram günü kurban kesilirken mi verilir önceden de verilir mi?
Kurban vekaleti bayram günü kurban kesilirken mi verilir önceden de verilir mi?
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı faiz yüzde 14'te sabit tutuldu
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı faiz yüzde 14'te sabit tutuldu
Gaziantep'te piknik hazırlığı yapan aile 3 bin lirasından oldu
Gaziantep'te piknik hazırlığı yapan aile 3 bin lirasından oldu
Kurban vekaleti nasıl verilir, kurban vekaleti önceden verilir mi?
Kurban vekaleti nasıl verilir, kurban vekaleti önceden verilir mi?
Hanefi Avcı’nın rütbeleri geri alındı sebebi Selahattin Demirtaş sözleri
Hanefi Avcı’nın rütbeleri geri alındı sebebi Selahattin Demirtaş sözleri
Marmaray'dan sonra trenlerde de artık ücretsiz
Marmaray'dan sonra trenlerde de artık ücretsiz
Diyarbakır'dan kara haber geldi şehit olan askerlerin isimleri belli oldu
Diyarbakır'dan kara haber geldi şehit olan askerlerin isimleri belli oldu
Mahmut Ustaosmanoğlu gençliği nasıldı Mahmut Efendi'nin yerine kim geçecek?
Mahmut Ustaosmanoğlu gençliği nasıldı Mahmut Efendi'nin yerine kim geçecek?
A Milli Takımımız FIFA dünya sıralamasında 1 basamak yükseldi
A Milli Takımımız FIFA dünya sıralamasında 1 basamak yükseldi
Ekonomik sıkıntı bayramı vurdu! Kurbanlıkta ortalama fiyatları TZOB açıkladı Düşüş fena!
Ekonomik sıkıntı bayramı vurdu! Kurbanlıkta ortalama fiyatları TZOB açıkladı Düşüş fena!